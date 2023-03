À l’hôpital du Mans, 53 chirurgiens prennent une décision radicale

Situation critique à l'hôpital du Mans. Face à la pénurie de soignants et à la fermeture de lits d'hôpitaux, ainsi qu'à l'afflux de patients après la fermeture de plusieurs services d'urgence dans la Sarthe et en Mayenne, 53 chirurgiens de l'établissement ont présenté leur démission administrative au ministre de la Santé François Braun, rapporte France Bleu Maine. Ils se désengagent de toutes leurs fonctions et responsabilités administratives, mais assurent rester au service de leurs patients.

Le collectif des chirurgiens et anesthésistes de l'hôpital du Mans a rédigé une lettre, dans laquelle sont listées les différentes défaillances de leur structure et de l'hôpital public en général. Ce courrier a été adressé au ministre de la Santé, mais aussi à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, aux députés et sénateurs de la Sarthe, ainsi qu'au maire du Mans Stéphane Le Foll, qui se trouve être aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital.

La loi Rist dans le viseur des chirurgiens

Face à l'afflux de patients en 2022, le personnel médical s'est retrouvé sous une pression telle qu'il a été contraint de fermer des lits de chirurgie conventionnelle et a même dû déprogrammer 110 opérations depuis début janvier. Des patients atteints d'un cancer sont concernés par ces déprogrammations.

Système de santé : pronostic vital engagéDans leur missive, les chirurgiens démissionnaires s'en

