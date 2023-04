À l’approche des JO de Paris, les hôtes d’Airbnb se frottent les mains

Un milliard d'euros de retombées économiques : c'est ce que prévoit l'étude du cabinet Deloitte commandée par la plateforme de location immobilière Airbnb et révélée par Le Parisien , pour la période des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Les personnes qui louent un bien via Airbnb ont flairé l'opportunité, alors que les JO devraient attirer entre 12 et 15 millions de visiteurs, dont la plupart se concentreront sur l'Île-de-France.

Selon l'estimation de Deloitte, 13 000 personnes proposeront une location sur Airbnb pendant la période des Jeux olympiques (26 juillet-11 août 2024) et paralympiques (28 août-8 septembre 2024), et n'hésiteront pas à faire flamber le prix de leurs biens. « Les hôtes Airbnb devraient gagner autour de 2 000 euros brut (avant impôts et frais divers) en louant leur logement pendant dix jours, selon nos estimations, révèle Deloitte. Autrement dit, le revenu par nuit devrait être d'environ 200 euros et représenter une hausse moyenne de 70 % par rapport aux prix pratiqués en 2022. »

Un demi-milliard de dépenses en plus du loyer

En Île-de-France, ce revenu par nuit pourrait grimper à 221 euros, contre 119 euros en moyenne sur l'année 2022, ce qui constituerait une augmentation des prix de 85 %. Deloitte explique même faire ici une estimation basse. Cependant, selon l'Ifop, « l'offre devrait être si forte que les prix vont s'ajuster et le marché

