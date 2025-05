À Kiev, un tournoi de foot pour amputés sur fond de guerre en Ukraine

Ce week-end à Kiev se tenait la Ligue des Braves, un tournoi de foot destiné aux amputés. Parmi les joueurs, une majorité a vu la guerre pour de vrai sans pouvoir en sortir indemnes. Le foot aide à se reconstruire et se rassembler pour ne pas sombrer, au milieu des sirènes et d’un conflit interminable et dévastateur. Reportage.

Kiev est un drôle de monde où la guerre et le quotidien cohabitent. Les cafés, les bars et les restaurants sont ouverts et remplis, tandis que les sirènes de raids aériens résonnent chaque jour. À la gare, des soldats montent dans des trains partant pour le front. Sur Maïdan, une mère plante un petit drapeau au nom d’un fils tombé au combat. Sur la pelouse du stade Bannikov, au siège de la Fédération ukrainienne, on dispute la League of the Mighty – la Ligue des Braves, un tournoi de football pour amputés. La plupart des joueurs qui foulent cette pelouse ont vu cette guerre pour de vrai, et y ont laissé un morceau d’eux-mêmes dans des conditions atroces. Ils ont été des « 300 », selon le code militaire ukrainien – des blessés à évacuer. On survit à la guerre, mais pas intact.

…

Tous propos recueillis par Rémi Monti







Photos : Rémi Monti

Par Rémi Monti, à Kiev pour SOFOOT.com