A Hong Kong, un "ours de la sécurité" explique aux enfants la nouvelle donne politique

La mascotte du Bureau de la sécurité de Hong Kong, "l'ours de la sécurité", apparaît sur scène dans une pièce interactive sur le thème de la sécurité nationale à Hong Kong, le 11 novembre 2025 ( AFP / Tommy WANG )

Pour mieux faire passer leur message, les autorités de Hong Kong ont monté un spectacle pour enfants sur les nouvelles directives données par Pékin sur la sécurité nationale, tandis que les adultes sont invités à "voter pour des patriotes" à l'approche d'élections législatives en décembre, corsetées à la suite de cette même loi.

Dans le théâtre de l'Hôtel de Ville mardi, une centaine d'écoliers est captivée par une femme déguisée en "ours de la sécurité" - mascotte adoptée par les autorités - expliquant par exemple qu'il ne faut jamais divulguer de secrets d'État, dans le cadre d'une nouvelle campagne de promotion de la loi de sécurité nationale.

De l'autre côté de la ville, cinq candidats aux élections législatives de décembre, tous pro-Pékin, participent à une réunion publique organisée par le gouvernement. Chacun s'en tient à son propre discours, sans contredire directement ses adversaires.

Ces deux événements reflètent la transformation du paysage politique dans cette région administrative spéciale de Chine, depuis que Pékin a imposé une législation sur la sécurité nationale en 2020, un an après d'immenses et parfois violentes manifestations prodémocratie.

Les textes sur la sécurité nationale prévoient des peines de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité pour des infractions telles que la trahison et l'insurrection. Ils ont mis fin à une grande partie des libertés et garanties juridiques dont bénéficiait Hong Kong, territoire sous domination britannique jusqu'à sa rétrocession à la Chine en 1997.

Clifton Ko, un réalisateur qui s'est fait connaître dans les années 1980 pour ses comédies, a été sollicité pour le projet théâtral.

- "Vivre en paix" -

Les manifestations à Hong Kong en 2019 étaient "une menace pour la sécurité nationale", indique à l'AFP le coproducteur de la pièce.

"Nous ne faisons pas qu'y transmettre un message ou expliquer une loi, nous guérissons les blessures que nous avons subies," ajoute-t-il.

La mascotte de l'ours s'adresse aux enfants: leur territoire doit "rester libre de toute perturbation, permettant à chacun de vivre en paix".

Les jeunes hongkongais apprennent ainsi à croiser leurs bras pour signaler leur désapprobation face à des mauvaises actions, comme partager de la désinformation en ligne.

Elvis Chan, un élève choisi par son école pour parler aux journalistes, affirme que son personnage préféré est "l'ours de la sécurité". "C'est le plus intelligent" et "il connaît beaucoup de choses sur la loi sur la sécurité nationale", explique le garçon qui n'a pas 10 ans.

La pièce sera montrée dans une vingtaine d'écoles primaires - en plus des enseignements sur la sécurité nationale déjà ajoutés aux programmes scolaires.

Le Bureau de la Sécurité de Hong Kong a aussi publié des vidéos d'animation mettant en scène cet ours pour diffuser son message auprès des plus jeunes.

- Elections encadrées -

Les plus grands ne sont pas en reste. Les autorités promeuvent également l'élection du Conseil législatif (LegCo), le parlement local, prévue pour le 7 décembre, afin d'éviter la débâcle du taux de participation historiquement bas du dernier scrutin, en décembre 2021.

A peine 30% des Hongkongais s'étaient rendu aux urnes - le taux le plus bas depuis la rétrocession de 1997.

Dans le sillage de la loi de sécurité nationale, Pékin a réformé en 2021 le système électoral de Hong Kong pour s'assurer que seuls les "patriotes" puissent être élus et a réduit le nombre de sièges élus au suffrage direct.

Lors des élections précédentes, les débats organisés par les médias locaux étaient animés à Hong Kong, mais aucun événement de ce type n'a été annoncé cette année.

La réunion publique baptisée "Les patriotes collaborent pour une bonne gouvernance", à laquelle l'AFP a assisté, s'est tenue pendant les heures de bureau et comptait dans le public de nombreuses personnes âgées.

Les équipes de campagne des cinq candidats pro-Pékins et leurs militants étaient autorisés à les soutenir en criant des slogans, mais uniquement pendant un créneau de 30 secondes alloué par l'organisateur.