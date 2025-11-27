A Hong Kong, au moins 65 morts dans le pire incendie depuis des décennies

Une femme se tient à distance, jeudi 27 novembre 2025 à Hong Kong, de l'incendie sur les tours résidentielles qui s'est déclaré la veille ( AFP / Dale DE LA REY )

Au moins 65 personnes sont mortes dans l'incendie d'un complexe de gratte-ciels résidentiels qui s'est déclaré mercredi après-midi à Hong-Kong, et les secours continuent jeudi d'asperger d'eau les vertigineuses tours calcinées et fumantes où plus de 250 personnes sont portées disparues.

Les investigations pour déterminer les causes de ce sinistre, le pire sur le territoire chinois depuis près de 80 ans, ont commencé selon les autorités, notamment sur le possible rôle des échafaudages en bambou.

Au lendemain du déclenchement de l'incendie, les flammes intenses touchant quatre des huit immeubles d'habitation ont finalement été éteintes, ont déclaré les secours jeudi après-midi, et les incendies dans trois autres étaient sous contrôle. Un immeuble du complexe n'a pas été touché.

Lors d'une conférence de presse, le numéro deux du gouvernement de Hong Kong, Eric Chan, a déclaré qu'il était "impératif d'accélérer la transition complète vers les échafaudages métalliques", ajoutant que le gouvernement collaborerait avec l'industrie de la construction sur cette question.

Les policiers cherchent à savoir comment les flammes immenses ont pu se propager entre ces gratte-ciel d'habitation, dans ce territoire réputé parmi les plus densément peuplés au monde.

Parmi les 65 personnes confirmées mortes à 20H00 locales (12H00 GMT) jeudi, figurait un pompier de 37 ans. Le bilan précédent était de 55 morts.

-Solidarité-

Deux ressortissants indonésiens, des employés de maison, figurent parmi les victimes décédés selon leur consulat.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré à l'AFP jeudi soir que parmi les personnes soignées à l'hôpital jeudi soir, 12 étaient dans un état critique, 29 dans un état grave et 17 étaient stables.

Mais le bilan pourrait encore s'alourdir, le chef de l'exécutif de la ville John Lee ayant déclaré tôt jeudi matin que 279 personnes étaient portées disparues, bien que les pompiers aient indiqué plus tard avoir établi un contact avec certaines de ces personnes.

Des pompiers se préparent après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Plus de 900 personnes ont trouvé refuge dans des abris temporaires pendant la nuit, ont indiqué les autorités.

Dès l'aube jeudi, une chaîne de solidarité de centaines de personnes s'est mise en place spontanément autour du site comprenant 1.984 logements, et inauguré en 1983.

"C'est vraiment touchant. L'esprit de Hong Kong, c'est que quand quelqu'un est en difficulté, tout le monde lui apporte son soutien", a salué auprès de l'AFP Stone Ngai, 38 ans, l'un des organisateurs d'un poste de secours improvisé.

- Enquête anticorruption -

Cartes localisant la résidence du Wang Fuk Court dans le district de Tai Po à Hong Kong, où un incendie mortel s'est déclaré le 26 novembre ( AFP / John SAEKI )

"Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de Wang Fuk Court à Tai Po", a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.

La police a annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de "grossière négligence", après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux de maintenance qui ont permis au feu de "se propager rapidement".

John Lee a aussi annoncé une inspection de tous les grands chantiers de rénovation de la ville.

L'incendie s'est déclaré mercredi peu avant 15H00 (07H00 GMT) dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong.

Un incendie dévaste un complexe immobilier du district de Tai Po, le 26 novembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Yan ZHAO )

Plus de 1.200 personnes ont été mobilisées pour les secours, selon les autorités de ce territoire à statut spécial de la Chine.

Les opérations sont compliquées par les températures très élevées, et la difficulté à accéder à certains étages.

- "Anéanti" -

M. Yuen, 65 ans, qui habite là depuis plus de 40 ans, explique que beaucoup de ses voisins étaient âgés et à mobilité réduite. "Certaines personnes ignoraient qu'il y avait un incendie et ont dû être prévenues par téléphone par leurs voisins", raconte-t-il. "Je suis anéanti!"

Des habitants trient des vêtements qui leur ont été donnés après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Cependant, le risque est accru par le fait que Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7.100 habitants au kilomètre carré. Or ce chiffre est jusqu'à trois fois supérieure dans les zones les plus urbanisées.

Avec l'exiguïté du territoire, une profusion de tours pouvant compter plus de 50 étages ont été construites.

Le président chinois Xi Jinping a exprimé ses condoléances aux victimes, selon un media d'État, et le gouvernement de Hong Kong a déclaré que Pékin allait fournir des drones et des médicaments.

Les incendies meurtriers étaient autrefois un fléau régulier à Hong Kong, en particulier dans les quartiers pauvres, mais des mesures de sécurité améliorées les ont rendus beaucoup moins fréquents.

En 1948, une explosion suivie d'un incendie avait tué 135 personnes.