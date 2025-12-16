 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Helsinki, huit pays réclament une action urgente de l'UE pour sécuriser le "flanc Est"
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 16:10

Les chefs d'Etat et de gouvernement de huit pays du flanc oriental de l'Europe, réunis mardi lors d'un sommet à Helsinki, ont plaidé pour la mise en oeuvre rapide des projets de défense de l'Union européenne face à la "menace russe" en dépit des réticences d'Etats comme la France ou l'Allemagne, plus enclins à travailler en dehors du cadre communautaire.

La Russie est "la plus importante, la plus directe et la plus durable des menaces à la sécurité, la paix et la stabilité de la zone Euro-Atlantique", ont estimé dans un communiqué conjoint la Finlande, pays-hôte, la Suède, les républiques baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie.

A deux jours du Conseil européen de Bruxelles, les huit pays ont estimé dans leur communiqué qu'une action urgente était nécessaire pour mobiliser des fonds publics et privés afin de sécuriser le flanc oriental de l'Europe.

"Les régions frontalières de l'Est doivent jouer un rôle majeur dans les projets de défense de l'UE. Notre tâche est de nous assurer que cette question reste une priorité et soit bien comprise au niveau de l'UE", a déclaré le Premier ministre finlandais Petteri Orpo dans un communiqué.

La "Surveillance du Flanc Est", destinée à "fortifier les frontières orientales de l'UE sur terre, dans l'air et en mer" fait partie de quatre grands projets "phares" de défense à l'horizon 2030 dévoilés en octobre par la Commission européenne, avec une initiative européenne de défense contre les drones, un bouclier aérien européen et un bouclier spatial européen.

Pour l'exécutif européen, la Surveillance du Flanc Est devrait être pleinement opérationnelle d'ici fin 2028.

Ces quatre projets n'ont toutefois pas encore été endossés par les Etats membres et ne le seront sans doute pas lors du sommet de Bruxelles en raison notamment du scepticisme des poids lourds de l'UE - France, Allemagne, Italie -, qui disposent d'une industrie de défense conséquente et préfèrent travailler en coalition pour développer leurs capacités sécuritaires.

"Certains Etats membres sont contre cette idée, d'autres veulent continuer", a déclaré un responsable de l'UE s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

La feuille de route de la Commission européenne préconise que les Etats membres approuvent ces grands projets d'ici la fin de l'année.

L'exécutif européen promet de "continuer à oeuvrer avec les Etats membres pour concrétiser ces projets phares car ils sont essentiels à la préparation de l'Europe d'ici 2030".

La Commission propose que les quatre programmes soient désignés comme projets européens de défense d'intérêt commun, ce qui les rendrait éligibles à un financement européen. Mais des responsables européens ont indiqué que les coalitions de pays pourraient également proposer des projets d'intérêt commun et que la décision finale concernant le financement européen reviendrait aux gouvernements de l'UE.

"Je pars du principe que les projets phares ont été approuvés. La question suivante est donc de savoir comment ils seront priorisés au sein de l'UE, notamment en matière de répartition des financements", a déclaré Petteri Orpo à la presse.

(Andrew Gray, Lili Bayer, Essi Lehto et Anne Kauranen, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 17:15

    @camaross, ah oui, le grand rêve de macron. Transférer les armes nucléaires françaises à l'UE. La guerre saint contre la Russie doit accoucher de la Grande Europe neo f@sciste de Macron et de sa bande.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron rencontre des lecteurs de La Provence, à Marseille le 16 décembre 2025 ( POOL / Miguel MEDINA )
    Macron, le chef d'État africain et le "fake news" coup d'État
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:20 

    Emmanuel Macron, pour illustrer les dérives des réseaux sociaux, a déploré mardi ne pas avoir réussi à faire retirer du réseau Facebook une fausse information sur un coup d’État à l’Élysée qui avait alarmé un homologue africain. "Dimanche un de mes collègues africains ... Lire la suite

  • Les députés européens participent à une session de vote au Parlement européen à Strasbourg
    L'UE tente de sauver son pacte avec le Mercosur, le Parlement renforce les contrôles
    information fournie par Reuters 16.12.2025 17:19 

    Les eurodéputés ont voté mardi pour un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, alors que Bruxelles tente de convaincre les sceptiques de se rallier au projet et que ... Lire la suite

  • Sur les lieux de l'explosion meurtrière d'un bâtiment, à Trévoux (Ain), le 16 décembre 2025 ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )
    Explosion mortelle dans l'Ain: une personne toujours recherchée
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:18 

    Les recherches ont repris mardi à Trévoux, dans l'Ain, pour retrouver une "personne manquante" au lendemain de l'explosion, d'origine encore indéterminée, qui a tué deux enfants en bas âge et fait une dizaine de blessés. "Il y a une personne qui manque à l'appel, ... Lire la suite

  • Une photo montre des vestiges romains exposés à l'intérieur de la station de métro "Colosseo" (Colisée), en marge de l'ouverture au public des nouvelles stations de métro Colosseo et Porta Metronia, conçues comme des musées pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de leur construction, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile ses trésors archéologiques
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:16 

    Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes. Répartie sur quatre niveaux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank