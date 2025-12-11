À Gaza, des habitants fouillent les décombres pour s'abriter et gagner leur vie

par Haseeb Alwazeer

Alors que l'hiver s'installe à Gaza, des Palestiniens déplacés fouillent chaque jour les décombres des habitations détruites par Israël pour se procurer des tiges d'acier afin de solidifier leurs abris ou les vendre, dans une enclave qui mettra des années à se remettre de la guerre.

Le fer à béton est désormais très demandé à Gaza, où certains habitants passent des jours à extraire les tiges entortillées dans les décombres avec des outils rudimentaires comme des pelles, des pioches et des marteaux.

Aujourd'hui, les barres d'acier qui servent normalement à renforcer le béton sont utilisées pour former l'armature d'abris de fortune alors que les températures ont commencé à chuter la nuit et que les pluies torrentielles ont déjà submergé les maigres biens de nombreux habitants.

"Je n'ai pas d'argent pour acheter du bois, bien sûr. J'ai donc dû extraire ce fer de la maison. La maison est composée de cinq étages. Nous n'avons rien d'autre que Dieu et cette maison qui nous abritait", a déclaré Wael al Jabra, 53 ans.

Le père de six enfants était en train de monter une tente de fortune en essayant d'assembler deux barres d'acier à l'aide d'un marteau.

En novembre, le Programme de développement des Nations unies (PNUD) a déclaré que la guerre à Gaza avait généré 61 millions de tonnes de décombres, citant des estimations basées sur l'imagerie satellite. L'agence estime qu'il faudra sept ans pour déblayer ces décombres, si les conditions le permettent.

15 DOLLARS

Dix mètres de fer à béton coûtent 15 dollars, une somme considérable pour de nombreuses familles déplacées. Portant de lourds seaux de gravats et poussant une brouette, Souleiman al Arja, 19 ans, décrit une journée typique dans sa quête de barres de fer.

"Nous passons devant des maisons détruites et nous nous mettons d'accord avec le propriétaire. Il nous donne le choix entre nettoyer la maison (déblayer les décombres) en échange de fer ou nettoyer la maison en échange d'argent. Nous lui disons que nous voulons le fer (...) Comme vous pouvez le voir, nous y passons une semaine, parfois une semaine et demie", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a promis de mettre en place une force internationale de stabilisation et un plan de développement économique pour reconstruire et dynamiser Gaza, qui était déjà appauvrie avant la guerre.

Malgré le cessez-le-feu conclu en octobre, chaque jour reste un combat pour les Palestiniens.

"Nous faisons ce travail pour nous procurer de la nourriture et des boissons, pour couvrir nos frais de subsistance et n'avoir besoin de personne, alors nous gagnons notre vie par des moyens et des efforts halal (licites)", a déclaré Haitham Arbiea, 29 ans.

Les Palestiniens reprochent à Israël de priver Gaza de fer à béton.

Interrogé par Reuters, un responsable israélien a déclaré que les matériaux de construction étaient considérés comme des articles à double usage - à usage civil mais aussi à usage militaire potentiel - et qu'ils ne seraient pas autorisés à entrer à Gaza avant la deuxième phase du plan de paix.

Ce responsable s'est dit inquiet de l'utilisation de ces matériaux pour la construction de tunnels, qui ont été utilisés par le Hamas.

(Reportage Haseeb Alwazeer, rédigé par Michael Georgy ; Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)