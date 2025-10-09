 Aller au contenu principal
A Evreux, le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé a rendu sa fierté à son quartier
information fournie par AFP 09/10/2025 à 07:38

L'attaquant n°10 du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et son trophée du Ballon d'Or lors d'une cérémonie après le match de football de L1 entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Auxerre au stade du Parc des Princes à Paris, le 27 septembre 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )

"Ça m'a mis un coup dans le coeur, comme si c'était moi qui avais eu le Ballon d'Or". Survêtement du club Evreux FC 27 sur le dos, Boutapou, 10 ans, espère suivre les traces du "meilleur joueur du monde" qu'il va rencontrer dimanche.

Mercredi, au stade Mathieu Bodmer d'Evreux, où Ousmane Dembélé viendra dans quelques jours rendre hommage à son premier club, des dizaines d'écoliers trépignent d'impatience à l'idée de voir leur idole.

Ils ont traversé le boulevard qui sépare les six terrains d'entraînement du quartier de la Madeleine pour taper dans le ballon comme le faisait le vainqueur de la dernière Ligue des champions, entre 2004 et 2010.

Vincent Mendy, responsable de la pré-formation et entraîneur des U16 à l'EVF27, a entraîné le jeune Ousmane "une saison il y a 20 ans".

"Il était déjà très talentueux, très très fort, on n'est pas étonné qu'il soit devenu professionnel", se remémore M. Mendy.

"C'était un super gamin: pas un mot plus haut que l'autre, très respectueux", enchaîne-t-il, le foot était à l'époque déjà "sa priorité dans la vie".

Côté famille "on voyait surtout sa maman", parfois absente à cause de son travail mais "très à cheval sur l'éducation, elle appelait tout le temps pour vérifier qu'il soit bien au stade et pas à traîner dans la nature", insiste l'un des premiers entraîneurs de "Dembouz".

L'attaquant n°10 du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et son trophée du Ballon d'Or lors d'une cérémonie après le match de football de L1 entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Auxerre au stade du Parc des Princes à Paris, le 27 septembre 2025 ( POOL / FRANCK FIFE )

Selon lui, l'attaquant star du Paris Saint-Germain "n'oublie pas ses origines, il se fait discret mais quand il vient à Evreux il passe nous dire bonjour, et parfois même regarder un match de l'équipe première".

Le trophée du Ballon d'Or, remporté largement le 22 septembre par l'enfant du quartier, est "une fierté" pour Vincent Mendy et son club, "c'est aussi beaucoup d'espoir pour les jeunes, ça leur permet de rêver, de voir que tout est possible".

"C'est une récompense après tout ce qu'on met en place sur l'éducation, le social", juge-t-il, "La Madeleine, c'est beaucoup de gars talentueux à l'image de Mathieu Bodmer ou Bernard Mendy", deux internationaux français passés par le club.

- "Super gentil, attachant" -

Comme Boutapou, le plupart des gamins présents au stade mercredi après-midi pour l'entraînement viennent de ce quartier sud de la ville où vivent près de 14 000 habitants avec un taux de pauvreté de 58%.

C'est là qu'a grandi l'attaquant du PSG dans les années 2000, comme le narcotrafiquant Mohamed Amra.

L'attaquant n°10 du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et son trophée du Ballon d'Or lors d'une cérémonie après le match de football de L1 entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Auxerre au stade du Parc des Princes à Paris, le 27 septembre 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )

"La Madeleine est un quartier +politique de la ville+, c'est-à-dire un quartier avec des difficultés sociales importantes", où se côtoient "plusieurs dizaines de nationalités différentes" et où il existe "une vraie solidarité entre habitants", souligne Guy Lefrand, maire DVD d'Evreux.

D'après l'édile, Ousmane Dembélé veut "une fête populaire dimanche, des choses simples, proches du peuple, nous attendons plusieurs milliers de personnes sur la place de la mairie comme sur le stade".

En bas des tours de la Madeleine, Khadija va faire des courses avec ses copines, dont l'une porte un maillot du PSG.

"Ma maman connaît la maman d'Ousmane Dembélé, ce sont des amies proches", raconte l'adolescente de 13 ans, qui le trouve "plus gentil que les autres footballeurs".

Khadija a commencé le football "pour faire comme lui", et "le regarde tout le temps à la télé avec ma famille et mes amis", "j'aime comment il joue, sa technique".

Vendeuse à la boulangerie Rafa, Manon, 18 ans, elle aussi footballeuse, se souvient que "la foule a sorti les pétards pour célébrer son titre, c'est une fierté pour le quartier".

"Il a l'air gentil, pas un type à poser des problèmes", s'accorde-t-elle avec sa collègue.

Ces valeurs, "Ousmane en est le vecteur", analyse Vincent Mendy, "personne ne vous dira que Dembélé est malpoli ou irrespectueux mais plutôt super gentil, attachant".

"Il l'a acquis d'abord à la maison et chez nous au club: il est ce qu'il est parce que chacun a mis sa pierre à l'édifice", conclut l'éducateur.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.

