À Dortmund, un autre Bellingham est possible

Voilà un domaine où Jobe est déjà plus fort que son aîné Jude : il a été transféré au Borussia Dortmund pour un montant un poil plus élevé, selon les chiffres. À 19 ans, le « frère de » a quitté Sunderland pour l'Allemagne dans le but de continuer à déchirer cette étiquette et de se faire un prénom.

Ils ont le même nombre de lettres dans leur prénom, le même nom et une trajectoire encore un peu plus similaire. À 19 piges, Jobe Bellingham sait qu’il n’a pas fini d’être comparé à son grand frère, Jude, aujourd’hui bien installé au Real Madrid à 21 ans. En signant au Borussia Dortmund en début de semaine, le petit frangin, passé lui aussi par Birmingham et artisan de la montée en Premier League de Sunderland cette saison, continue de marcher dans les pas de son aîné. Il faut dire que chez les Bellingham, le foot est une affaire de famille. Le papa Mark n’a pas connu les étoiles de la Ligue des champions ou la PL, mais il est considéré comme une « légende » du foot amateur, avec plus de 700 buts plantés dans les divisions inférieures. Au point d’être surnommé « le Pelé du foot amateur » dans la région. Rien que ça.

Flic, terrains boueux et blague d’Ancelotti

Les frérots Bellingham ont peut-être gardé des souvenirs des exploits du paternel sur les terrains boueux du Royaume, en parallèle d’une carrière dans la police dans les Midlands de l’Ouest, où le bonhomme était connu pour être un fin négociateur en cas de prise d’otages. « Je ne sais pas comment il faisait , confiait au Daily Mail Jason Cadden, son entraîneur à Leamington en 2009. Quand il y avait des matchs le soir, dès que le coup de sifflet final retentissait, Mark partait en sprintant. Il prenait sa douche, montait dans sa voiture et commençait son service de police à 22 heures. » Dans la belle histoire de Jude, les parents Mark et Denise occupent une place centrale, prépondérante même. En bon adepte de ballon, le daron a rapidement compris qu’il avait deux pépites à la maison, ce qui l’a sans doute poussé à quitter les terrains gras et sa tenue de flic pour se consacrer à leurs carrières.…

Par Agdal Oussadi pour SOFOOT.com