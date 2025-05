À Doha, le fils Trump en VRP du capitalisme décomplexé

Décidément, le Moyen-Orient est une destination très à la mode chez les Trump en ce moment. Après la tournée du père, le président des États-Unis, dans le Golfe du 13 au 16 mai dernier (avec des escales à Riyad, Doha et Abou Dhabi), c'était au tour de son fils, Donald Trump Junior, de venir passer quelques jours au Qatar. Donald Trump Junior, l'aîné des cinq enfants du chef de l'État américain, 47 ans, dont les parents Donald et Ivana ont divorcé lorsqu'il avait 13 ans, était un des invités de marque du forum économique du Qatar, qui s'est tenu à Doha cette semaine.

Après l'intervention d'Elon Musk, la veille, en visio, qui avait tourné à l'affrontement feutré entre le milliardaire américain et son intervieweuse, l'affiche de ce mercredi 21 mai était assurément cette rencontre avec le fils Trump. Il intervenait dans le cadre d'une session intitulée « Investing in America » et était interviewé, pour l'occasion, par Joumanna Bercetche, journaliste star de « Bloomberg », média partenaire de ce Forum.

En effet, qui est mieux placé que le fils du 47e président des États-Unis pour promouvoir son pays et y attirer des investisseurs ? Et puis, inviter le fils Trump, c'est aussi avoir l'assurance d'assister à une performance cash et sans complexe, agrémentée de bonnes punchlines. Alors, les participants au Forum ont tous accouru à 11 h 10 pétantes pour prendre place dans la grande