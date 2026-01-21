A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland

(Actualisé avec déclarations)

Donald Trump a réitéré mercredi, dans un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés occidentaux.

Le président américain a dit vouloir engager des négociations immédiates pour discuter d'un rachat de ce territoire autonome danois, excluant pour l'heure un recours à la force.

"Je souhaite l'ouverture immédiate de négociations afin de discuter à nouveau de l'acquisition du Groenland par les États-Unis", a-t-il déclaré.

"On pensait que j'utiliserais la force, mais je n'en ai pas besoin", a-t-il ajouté. "Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force."

Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis étaient le seul pays à pouvoir garantir la sécurité du Groenland.

"Aucun pays ni groupe de pays n'est en mesure de sécuriser le Groenland, hormis les États-Unis", a-t-il affirmé.

(Reportage de Steve Holland; rédigé par Katharine Jackson, version française Blandine Hénault)