À Davos, la Chine dément viser un excédent commercial et s'engage à importer plus

La Chine n'a jamais délibérément cherché à dégager un excédent commercial et est prête à devenir "le marché du monde", a déclaré mardi le vice-Premier ministre chinois He Lifeng au Forum économique mondial de Davos, présentant la Chine comme le partenaire commercial de tous.

He Lifeng a indiqué que la Chine est prête à tirer parti de son "méga-marché" et à développer "plus vigoureusement" ses importations.

"Nous ne voulons pas seulement être l'usine du monde, mais aussi, avec plus d'empressement, le marché du monde", a-t-il déclaré.

L'an dernier, l'appétit international pour les produits fabriqués en Chine a aidé la deuxième économie mondiale à surmonter les difficultés posées par la guerre commerciale du président américain Donald Trump et la faiblesse de la demande intérieure. La dépendance de la Chine à l'égard des exportations a toutefois créé une surcapacité de production endémique et l'a exposée à une réaction potentielle de la part de pays cherchant à protéger leurs industries.

À l'occasion du Forum de Davos, la délégation de Pékin devrait présenter la Chine comme un partenaire fiable en matière de commerce et d'investissement à un moment où les politiques douanières de Washington ont déstabilisé à la fois les rivaux et les alliés des Etats-Unis.

"Les pratiques unilatérales et les accords commerciaux de certains pays ont clairement violé les principes et les règles de base de l'Organisation mondiale du commerce et ont gravement porté atteinte à l'ordre économique et commercial international", a déclaré He Lifeng, sans nommer de pays.

"La Chine est le partenaire commercial de tous les pays plutôt qu'un adversaire, et le développement de la Chine est une opportunité plutôt qu'une menace pour le développement économique mondial", a-t-il déclaré dans son discours.

He Lifeng a également défendu le modèle de développement de la Chine, affirmant que son succès reposait sur la réforme et l'ouverture ainsi que sur l'innovation, et non sur les subventions gouvernementales.

Cette année, la Chine donne la priorité à l'expansion de la demande intérieure, a déclaré He Lifeng, invitant les entreprises internationales à "saisir les opportunités".

He Lifeng, le troisième plus haut responsable chinois à participer à Davos depuis la visite du président Xi Jinping en 2017, tiendra par ailleurs une réception avec des chefs d'entreprises internationales, a déclaré une source à Reuters.

