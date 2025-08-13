À 51 ans, Nassim Akrour raccroche les crampons
Une légende tire sa révérence.
Après plus de 30 ans à ferrailler sur les pelouses de l’Hexagone, Nassim Akrour raccroche les crampons . Passé par Troyes, Istres et bien sûr Grenoble (où il totalise 312 apparitions), l’international algérien (18 capes entre 2001 et 2004) évoluait depuis cinq saisons sous les couleurs de Chambéry, en National 3. L’attaquant avait fêté ses 51 ans le 10 juillet dernier.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer