information fournie par So Foot • 31/10/2024 à 23:27

À 28 ans, un ancien joueur de Valence décède dans les inondations

Les inondations continuent de faire de dramatiques dégâts en Espagne. La région de Valence est particulièrement touchée, et parmi plus de 150 décès à déplorer se trouve un ancien joueur du club, José Castillejo. Âgé de seulement 28 ans, le jeune homme a été formé dans les rangs des Ches avant de porter les couleurs d’équipes des alentours comme Paterna, Buñol, Torre Levanye et Vilamarxant, qui était sa dernière équipe lors de la saison 2019-2020, d’après Marca .

El @valenciacf lamenta profundamente el fallecimiento de José Castillejo, víctima de los desastres de la #DANA…

EL pour SOFOOT.com