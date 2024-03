À 19 ans, il est le plus jeune patient atteint de la maladie d'Alzheimer

Son cas, extrêmement rare, fascine le monde scientifique. Comme l'a relevé le magazine Science & Vie , en Chine, la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée chez un jeune homme de 19 ans. Il a obtenu par là le record de la plus jeune personne connue à être atteinte de cette maladie.

C'est à ses 17 ans que les premiers symptômes sont apparus, en l'occurrence des problèmes de mémoire. Ses troubles se sont par la suite aggravés : l'adolescent avait du mal à lire, à se rappeler des événements de la veille, à se souvenir d'où se trouvaient ses affaires, etc. Un an après son premier rendez-vous médical, il a annoncé souffrir de pertes de mémoire immédiate, après trois minutes et après trente minutes. Les médecins ont évalué son score de mémoire global comme inférieur de 82 % par rapport aux jeunes de son âge. Pour la mémoire immédiate, il chutait de 87 %.

Maladie d'Alzheimer : ça commencerait avant la naissanceUn tel cas est une énigme pour les experts. L'équipe médicale du centre spécialisé dans la mémoire qui l'a diagnostiqué a admis qu'il « modifiait [leur] compréhension de l'âge typique d'apparition de la maladie d'Alzheimer ». Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a confirmé que « le patient souffrait d'une maladie d'Alzheimer très précoce sans mutation pathogène claire ».

Les patients de moins de 30 ans atteints d'Alzheimer