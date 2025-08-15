À 10 contre 11, Rennes refroidit l'OM

La saison 2025-2026 de Ligue 1 a débuté par un sacré scénario, ce vendredi soir au Roazhon Park. En supériorité numérique pendant plus d'une heure, l'OM a été incapable de prendre le dessus sur Rennes. Pire, les Bretons ont fini par l'emporter grâce à Ludovic Blas dans le temps additionnel (1-0).

Rennes 1-0 OM

But : Blas (90e+1) pour le SRFC

Expulsion : Aït Boudlal (32 e ) …

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com