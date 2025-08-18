 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
6 choses à savoir sur Fidji Simo, la Française qui devient patronne d’OpenAI
information fournie par Le Point 18/08/2025 à 12:56

Elle prend la direction des applications d'OpenAI ce lundi. Après toute une carrière dans la Silicon Valley, la Française Fidji Simo est de nouveau propulsée à la tête d'une entreprise à la pointe dans son domaine. Mais qui est la Sétoise de 39 ans, débauchée de la direction d'Instacart pour l'occasion, qui enchaîne les réussites ?

Une fille de pêcheurs qui a eu son Bac à 16 ans

Avant son ascension fulgurante dans la Silicon Valley, Fidji Simo a grandi à Sète, ville populaire d'Occitanie. Fille d'une mère commerçante et d'un père (ainsi que d'un grand-père et d'un arrière-grand-père) pêcheur et capitaine, elle obtient son baccalauréat avec mention à tout juste 16 ans. C'est également au lycée Paul-Valéry de Sète qu'elle rencontre son futur mari.

La success-story des agriculteurs d'Île-de-France

Elle devient la première personne de sa famille à suivre des études supérieures, intégrant après une classe préparatoire un master de management au sein de la première école de commerce française, HEC. Et son parcours ne se cantonne pas à cette seule formation, puisque l'étudiante rejoint plus tard l'université de Californie UCLA pour un semestre.

Un stage chez eBay a lancé sa carrière professionnelle

C'est grâce à un stage réalisé dans les locaux d'eBay que la carrière de la Sétoise est lancée. Après un passage dans les locaux français de la plateforme, Fidji Simo est envoyée aux États-Unis, où elle

Source LePoint.fr

