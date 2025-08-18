6 choses à savoir sur Fidji Simo, la Française qui devient patronne d’OpenAI

Elle prend la direction des applications d'OpenAI ce lundi. Après toute une carrière dans la Silicon Valley, la Française Fidji Simo est de nouveau propulsée à la tête d'une entreprise à la pointe dans son domaine. Mais qui est la Sétoise de 39 ans, débauchée de la direction d'Instacart pour l'occasion, qui enchaîne les réussites ?

Avant son ascension fulgurante dans la Silicon Valley, Fidji Simo a grandi à Sète, ville populaire d'Occitanie. Fille d'une mère commerçante et d'un père (ainsi que d'un grand-père et d'un arrière-grand-père) pêcheur et capitaine, elle obtient son baccalauréat avec mention à tout juste 16 ans. C'est également au lycée Paul-Valéry de Sète qu'elle rencontre son futur mari.

Elle devient la première personne de sa famille à suivre des études supérieures, intégrant après une classe préparatoire un master de management au sein de la première école de commerce française, HEC. Et son parcours ne se cantonne pas à cette seule formation, puisque l'étudiante rejoint plus tard l'université de Californie UCLA pour un semestre.

C'est grâce à un stage réalisé dans les locaux d'eBay que la carrière de la Sétoise est lancée. Après un passage dans les locaux français de la plateforme, Fidji Simo est envoyée aux États-Unis, où elle