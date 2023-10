55 sicav et fonds monétaires au banc d’essai

Le Revenu vous propose une sélection de produits, commercialisés par des grands réseaux et des sociétés de gestion d’envergure, dans les six catégories «grand public». (© Shutterstock)

Pour profiter des taux du marché monétaire, investir dans un fonds spécialisé est un passage obligé pour les particuliers. Les performances de ces produits étant très proches, il convient d'être vigilant sur les frais, notamment ceux prélevés pour la gestion.

L’univers de la gestion collective se caractérise par sa grande diversité et celui des sicav et fonds monétaires ne fait pas exception.

Même si les gammes de produits se sont rationalisées, cette catégorie est encore riche d’une centaine d’«acteurs» domiciliés en France, selon les chiffres de l’Association française de la gestion financière (AFG), pour un encours total de 399 milliards d’euros à fin juillet, dont 314 milliards pour les seuls OPC monétaires standards. L’investisseur a donc l’embarras du choix.

Pour vous aider à trouver le véhicule le plus adapté à vos besoins, vu les libellés parfois rebutants pour un particulier rétif à la langue de Shakespeare, nous vous proposons une sélection de 55 produits, commercialisés par des grands réseaux et des sociétés de gestion d’envergure, dans les six catégories «grand public» : les sicav monétaires court terme et standard (la différence tenant, on l’a vu, à la maturité du portefeuille), les fonds monétaires court terme et standard, les fonds monétaires éligibles au PEA et les trackers/ETF (Exchange Traded Funds) monétaires.

À la différence d’une sicav ou d’un fonds, les trackers/ETF sont négociables en Bourse comme n’importe quelle action. Il suffit de passer un ordre chez votre intermédiaire habituel pour acquérir une part. Ce qui signifie que leur liquidité est meilleure : ils sont