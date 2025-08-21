 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
500 ultras du CUP seront en tribune Boulogne contre Angers
21/08/2025

Comme s’ils jouaient à l’extérieur.

En juillet dernier, le Collectif Ultras Paris a annoncé que certains de ses membres animeront la tribune Boulogne durant la saison 2025-2026. Dès ce vendredi, cela pourrait être testé pour la première rencontre au Parc des Princes, face à Angers. En effet, d’après les informations de RMC Sport, 500 ultras du principal groupe de supporters du PSG seront en face de leur virage habituel, Auteuil.…

EL pour SOFOOT.com

Sport
