4 préjugés sur l'assurance-vie

(Crédits photo : Pixabay - Arek Socha )

L'assurance-vie est un placement incontournable pour qui veut valoriser un patrimoine dans la durée. Si de très nombreux Français possèdent cette enveloppe, elle est cependant toujours l'objet d'une méconnaissance qui lui est préjudiciable. Découvrez dans cet article 4 idées reçues sur l'assurance-vie et nos explications pour démêler le vrai du faux afin de pouvoir bénéficier des atouts de ce placement à l'abri des préjugés.

C'est pour les riches

Alors oui, un contrat d'assurance-vie ne comporte pas de plafonds et vous pouvez détenir des millions sur une assurance-vie ; c'est aussi le véhicule de placement idéal pour léguer des sommes importantes à l'abri de l'impôt sur les successions (avec notamment l'exonération totale de l'impôt sur les successions jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire), mais une assurance-vie est accessible dès quelques centaines d'euros. Vous pouvez procéder à un versement initial de l'ordre de la centaine d'euros et choisir ensuite de faire des versements réguliers (de l'ordre de 50€ minimum par mois pour certains contrats), ou bien des versements ponctuels (de l'ordre de 100€ minimum), ou bien même aucun versement si vos finances ne vous le permettent pas.

C'est pour préparer sa succession

Une assurance-vie, le nom peut conduire à une mauvaise interprétation de la nature de ce placement, n'est pas une enveloppe dont le seul but est d'épargner pour laisser à son décès une somme d'argent aux bénéficiaires du contrat. Certes, il est possible s'ouvrir un contrat d'assurance-vie dans cette optique, et l'enveloppe est même particulièrement avantageuse dans ce contexte compte tenu des abattements de succession évoqués dans la partie précédente. Cependant, l'assurance-vie c'est aussi et surtout un véhicule de placement qui permet de valoriser un capital sur le court, moyen et long terme. Le détenteur du contrat peut en effet procéder à des rachats partiels (c'est-à-dire récupérer une partie des sommes placées sur le support) ou à un rachat total (c'est-à-dire récupérer la totalité des encours du contrat). Il peut aussi se servir de son assurance-vie comme un moyen de financer sa retraite avec une sortie en rentes.

Les sous sont bloqués 8 ans

Au-delà de 8 ans de détention du contrat, vous pourrez bénéficier chaque année d'une exonération totale des rachats s'ils sont inférieurs ou égaux à 4 600€ pour une personne seule et 9 200€ pour un couple. Outre ces abattements, la date fatidique des 8 ans permet de bénéficier d'une taxation adoucie sur ses rachats (24,7 % au lieu de la flat tax, à condition toutefois que les encours tous contrats confondus n'excèdent pas 150 000€ pour une personne seule et 300 000€ pour un couple). Mais avant les 8 ans de détention du contrat, il est tout à fait possible de retirer des sommes placées sur son assurance-vie. Cependant, les gains seront taxés à 30 %, ou bien au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous.

C'est pour ceux qui s'y connaissent

Il n'est pas nécessaire d'être un expert en Bourse et d'avoir un diplôme en économie pour posséder une assurance-vie, loin de là. D'ailleurs, pour ceux qui estimeraient ne pas être en mesure de choisir eux-mêmes sur quels actifs se positionner, quand les acheter et quand les vendre, le recours à la gestion pilotée est conseillé. Elle sera également idéale pour les épargnants qui ont très peu de temps à consacrer à leurs placements. Avec la gestion pilotée ou gestion sous mandat, vous confiez la gestion de votre contrat à une société de gestion mandatée qui effectue pour vous les arbitrages les plus adaptés en prenant en compte les évolutions du marché et votre profil d'investisseur.

Attention cependant, si vous n'y connaissez rien à la finance, à choisir un contrat d'assurance-vie attractif. Nous vous recommandons pour cela de privilégier les offres des banques en ligne et courtiers en ligne dont les fonds euros affichent des rendements souvent bien supérieurs à ceux des contrats proposés par les banques traditionnelles. Les acteurs en ligne sont aussi souvent moins gourmands en frais, proposent l'option de gestion pilotée avec un encours bien plus faible que les banques de réseaux, et ont également souvent un choix de supports en unités de compte pour investir sur les marchés bien plus étoffé, ce qui permet une bonne diversification de son contrat.