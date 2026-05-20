25 nouvelles banques rejoignent le projet de stablecoin adossé à l'euro

Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye

Vingt-cinq banques ‌supplémentaires, dont ABN Amro et Sabadell, ont rejoint un ​consortium européen qui prévoit de lancer un stablecoin adossé à l'euro d'ici la fin de l'année, a annoncé ​celui-ci mercredi.

Le consortium, qui a créé l'an dernier une société basée ​à Amsterdam et baptisée qivalis, ⁠compte désormais 37 établissements financiers parmi ses membres, ‌dont ING, BNP Paribas et BBVA, issus de 15 pays différents.

Parmi les 25 nouveaux membres figurent ​également la ‌banque néerlandaise Rabobank, l'espagnole Bankinter, la suédoise Handelsbanken ⁠et la finlandaise Nordea, entre autres.

Le fonctionnement d'un "stablecoin" est comparable à celui d'un fonds monétaire exposé aux taux ⁠souverains de la ‌devise à laquelle la cryptodevise est adossée.

Le ⁠projet de stablecoin adossé à l'euro est présenté ‌comme un moyen de contrer la domination ⁠américaine dans les paiements numériques, ainsi que ⁠de participer à ‌un éventuel système futur où des actifs tels que ​les obligations et l'immobilier ‌seraient négociés sous forme de jetons cryptographiques basés sur la blockchain.

La présidente ​de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, s'est toutefois montrée sceptique plus tôt ce mois-ci ⁠quant à la nécessité de créer des stablecoins adossés à la devise européenne, estimant qu'ils pourraient entraver le travail de l'institution monétaire et aggraver d'éventuelles turbulences financières.

(Elizabeth Howcroft et Jesús Aguado; version française Diana Mandia, édité ​par Augustin Turpin)