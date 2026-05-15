24 morts dans une frappe russe sur un immeuble à Kyiv, Zelensky appelle à faire pression sur Moscou

* Le président ukrainien sur les lieux de l'attaque

* Il appelle à intensifier la pression sur la Russie

* Kyiv proclame une journée de deuil

(Actualisé avec commentaire du ministère russe de la Défense)

par Yurii Kovalenko et Olena Harmash

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a appelé vendredi les Occidentaux à "faire pression" sur la Russie au lendemain d'une attaque contre un immeuble d'habitation à Kyiv qui a fait 24 morts, dont trois enfants.

Volodimir Zelensky s'est rendu vendredi sur les lieux et a déposé des roses rouges sur les décombres de l'édifice visé par un tir de missile. "Les Russes ont pratiquement rasé tout un pan de l'immeuble avec leur missile", a-t-il déclaré.

"Une Russie comme celle-ci ne pourra jamais être normalisée – une Russie qui détruit délibérément des vies et espère rester impunie. Il faut faire pression", a-t-il souligné, réitérant ses appels aux alliés pour qu'ils aident l'Ukraine à renforcer ses défenses aériennes.

Les autorités de Kyiv ont décrété une journée de deuil vendredi en hommage aux victimes; les drapeaux nationaux étaient en berne dans la capitale, qui compte trois millions d'habitants. Tous les événements festifs ont été annulés ou reportés.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'opération de recherche et de sauvetage dans l'immeuble avait duré plus de 28 heures et que des centaines de sauveteurs avaient fouillé 3.000 mètres cubes de décombres dans le quartier de Darnytskyi, sur la rive gauche du Dniepr.

Les autorités municipales ont précisé que 24 corps avaient été extraits et qu'une trentaine de personnes avaient été retrouvées vivantes.

Au total, près de 50 personnes ont été blessées et environ 400 ont eu besoin d'un soutien psychologique, a ajouté le ministère de l'Intérieur.

ATTAQUES UKRAINIENNES DE DRONES

La Russie a lancé plus de 1.500 drones et des dizaines de missiles sur l'Ukraine cette semaine, ont indiqué des responsables ukrainiens. Six personnes ont été tuées mercredi lors d'attaques sur l'ouest de l'Ukraine, loin de la ligne de front.

Le président ukrainien a déclaré que, selon une première analyse, un missile russe Kh-101 de fabrication récente avait frappé l'immeuble.

Le ministère de la Défense russe a confirmé vendredi que les forces russes avait mené des frappes massives sur l'Ukraine entre le 12 et le 15 mai, rapporte l'agence RIA.

L'Ukraine a également lancé des attaques de drones contre la Russie.

Quatre personnes, dont un enfant, ont été tuées vendredi lors d'une attaque contre la ville de Riazan, dans le centre de la Russie, selon les autorités locales.

Robert Brovdi, commandant des forces de drones ukrainiennes, a dit que des drones ukrainiens avaient frappé une grande raffinerie de pétrole à Riazan, au sud-est de Moscou, qui a déjà été touchée à plusieurs reprises, la dernière frappe confirmée remontant au mois de décembre dernier.

L'armée ukrainienne vise de manière régulière les raffineries russes depuis quelques mois, avec l'objectif de pénaliser l'économie russe, portée par les revenus pétroliers.

La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine est entrée dans sa cinquième année et aucune perspective de paix ne semble se dessiner. Le fragile cessez-le-feu de trois jours décrété par les deux parties, sous l'impulsion des Etats-Unis, du 9 mai au 12 mai, n'a pas fait bouger les choses.

Les belligérants ont cependant procédé à l'échange de 205 prisonniers de guerre ce vendredi, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu.

(Olena Harmash, version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)