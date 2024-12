2024 : L'étrange année de Monsieur Mbappé

2024 aura rimé avec turbulences pour Kylian Mbappé. Départ et conflit avec le PSG, capitanat en Bleus et Euro difficile, atterrissage perturbé à Madrid : la star de Bondy aura rarement vu sa trajectoire vers les sommets être autant chamboulée. Pour mieux y répondre à sa manière, loin des standards établis.

L’année de Kylian Mbappé avait débuté au soir du 3 janvier dernier, du côté de la porte d’Auteuil. Un but, un premier trophée (des champions) glané contre Toulouse et surtout un passage en zone mixte tout en maîtrise, comme à chaque fois que le gamin de Bondy a un message (implicite) à faire passer. « Déjà, je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher, et on en a déjà pris un , lâche alors celui dont l’avenir questionne toute une ville. Je n’ai pas encore pris ma décision, mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe mon choix, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Ma décision, c’est secondaire. » Une soirée faussement innocente qui semble désormais bien loin, tant les péripéties auront été nombreuses dans la vie et la carrière du bonhomme au cours des douze derniers mois. Le voici désormais bardé du mythique n°9 du Real Madrid. Mais surtout, le voilà un autre homme et joueur, tant cette année 2024 marquera un tournant pour le champion du monde.

Zone de turbulences

Puisque les titres sont semble-t-il l’unique juge de paix, Mbappé s’est appliqué à en ajouter quelques-uns dans la vitrine. Au Trophée des champions sont ainsi venus s’ajouter la Coupe de France, la Ligue 1, la Supercoupe d’Europe ou plus récemment la Coupe intercontinentale. Autant de sacres qui n’ont aucunement clos le bec des mauvaises langues qui n’ont cessé de pointer du doigt son niveau, son style ou autre. Régulièrement mis à l’écart par Luis Enrique à partir de la fin de l’hiver en championnat, l’attaquant à oscillé entre doublés en Espagne (Real Sociedad, Barça) et prestations d’une tristesse infinie pour sa dernière campagne de Ligue des champions de ce côté des Pyrénées. Ce fut ensuite guère mieux lors d’un Euro traversé avec le nez cassé, nouvelle confirmation que le garçon préfère quand des sélections comme le Pérou, l’Australie ou le Maroc sont invités à la fête.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com