20.000 euros de cadeaux non-déclarés : Mediapart épingle la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin Le Bodo

Elle est soupçonnée d'avoir reçu à 21 reprises des montres, bouteilles de vin et magnums de champagne, coffrets pour des week-ends...

Agnès Firmin Le Bodo à Paris, le 19 avril 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

À peine arrivée, la nouvelle ministre de la Santé par intérim, Agnès Firmin Le Bodo, a été épinglée jeudi 21 décembre par Mediapart pour avoir reçu "sans les déclarer" des cadeaux d'une valeur estimée à 20.000 euros des laboratoires Urgo, en tant que pharmacienne,

La ministre, montée en grade après la démission d'Aurélien Rousseau pour désaccord sur la loi immigration, "est visée par une enquête judiciaire ouverte en juin 2023 pour avoir reçu des cadeaux, sans les déclarer" , écrit le site d'information en ligne. Jeudi soir, le procureur de la République du Havre Bruno Dieudonné a confirmé à l' AFP qu'une enquête a été ouverte "du chef de 'perception non autorisée par un professionnel de santé d'avantages procurés par une personne produisant ou commercialisant des produits sanitaires', dans le prolongement de l'affaire qui a abouti à la condamnation des laboratoires Urgo en janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon".

"Le secret de l'enquête m'interdit de communiquer davantage, notamment sur l'identité des pharmaciens visés par cette enquête. Sur une période qui va de fin 2015 à fin 2020, six d'entre eux ont reçu des gratifications pour un montant total supérieur à 12.000 euros", a ajouté le magistrat.

Montres, vin et champagne, coffrets pour des week-ends...

Sollicité par l' AFP , l'entourage de la ministre a indiqué qu'elle "répondra(it) uniquement aux autorités compétentes". Pharmacienne de profession, Agnès Firmin Le Bodo, qui dirige une officine au Havre (Seine-Maritime), "est soupçonnée de s'être fait livrer à 21 reprises, de 2015 à 2020, des produits de luxe –des montres, bouteilles de vin et magnums de champagne, coffrets pour des week-ends...– pour un montant total évalué à 20.000 euros, de la part des laboratoires Urgo", selon Mediapart .

"Urgo cherchait ainsi à fidéliser les pharmaciens et à augmenter leurs marges commerciales", poursuit Mediapart .

En janvier 2023, les laboratoires Urgo ont été condamnés à une amende de 1.125.000 euros, dont 625.000 avec sursis, pour avoir offert des cadeaux à des pharmaciens, en contrepartie de l'abandon de remises commerciales. Selon Mediapart , "un second volet de l'affaire" a débuté, la justice se penchant sur tous les pharmaciens ayant reçu des cadeaux.

En Normandie, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est saisie d'une quarantaine de dossiers. "Les cas les plus légers (moins de 1.000 euros de gratification) sont classés. Tandis que les autres dossiers donnent lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire, en juin 2023", explique le journal, selon lequel Agnès Firmin Le Bodo figure "parmi les plus gros bénéficiaires présumés".