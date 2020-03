1944, Sigmaringen : le Vichy-sur-Danube où Louis-Ferdinand Céline se confina

Le 28 octobre 1944, Louis-Ferdinand Céline, son épouse Lucette et leur chat Bébert, accompagnés de l'acteur Robert Le Vigan, arrivent à Sigmaringen. Ayant dérivé de Rostock en Berlin dans une débâcle de feu, ces branquignols collaborationnistes rejoignent la cour du maréchal Pétain, installée sous tutelle allemande dans cette bourgade en surplomb du Danube. Il n'a pas été possible au chef de l'État français de refuser les ordres du Reich, et se considérant lui-même comme un prisonnier, il s'évertue, tel un leurre humain, à incarner la fiction d'un gouvernement légitime en exil. Sont d'ailleurs présents sur place un ambassadeur d'Allemagne, un ambassadeur du Japon et un consul d'Italie. Sigmaringen, au crépuscule des dieux, c'est donc Vichy-sur-Danube, en écho dérisoire et inversé à la France libre de 1940, elle aussi installée hors du sol national.

Il semble que Céline ait été ébahi par le site. Traversé par les soubresauts de ses orages intérieurs, il découvre un castel Hohenzollern de carton-pâte, apte à nourrir ses délires labyrinthiques accrus par l'hébétude du moment. Lucien Rebatet l'a ainsi dépeint à son arrivée : « Les yeux encore pleins du voyage à travers l'Allemagne pilonnée, il portait une casquette de toile bleuâtre comme les chauffeurs de locomotive vers 1905, deux ou trois

