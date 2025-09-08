16 millions d'euros de dons: record battu pour ZEVENT, marathon caritatif en ligne

Marathon caritatif du jeu vidéo Zevent, le 8 septembre 2024 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Plus de 16 millions d'euros: le plus gros événement caritatif en ligne de France, ZEVENT, a explosé son record à la clôture de sa 9e édition vers 01H00 du matin lundi, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier.

Dans une salle sans fenêtre à l'arrière du palais des congrès, chacun derrière leur écran, une quarantaine de streamers ont relevé des défis pour leur communauté.

Cette année, pour la première fois, ils étaient rejoints par plus de 250 streamers en ligne.

Des déguisements, un ring de boxe, des recettes de cuisine en direct, des karaokés, et à intervalle très régulier, les streamers ont hurlé des "merci!!!!" au rythme des dons qui s'affichaient sur leur écran. "Merci Julie pour tes 2 euros, merci Anonymous pour tes 500 balles!!!!!!!!".

Le montant final s'élève à 16.179.096 euros, récoltés au profit d'associations œuvrant pour les patients et les aidants, dont La ligue contre le cancer, l'Association française des aidants ou encore Le rire médecin (clowns hospitaliers), ou Sourire à la vie (soins de supports pour les enfants atteints de cancer), se sont félicités les organisateurs sur X.

Cette année, l'animateur Samuel Etienne (Questions pour un champion) s'était lancé le défi de se faire tatouer le dos pendant plusieurs heures face caméra.

La streameuse Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, a raconté à l'AFP: "Le rythme est super intense. Le direct sur 2 ou 3 heures, c'est sympa, mais c'est vrai que là, sur 48h, sans dormir beaucoup avec le bruit ambiant, c'est vraiment très spécial".

L'édition 2024 avait permis de récolter plus de dix millions d'euros pour cinq associations luttant contre la précarité.

Interrogé par l'AFP, Frédéric Theret, directeur de développement à la Fondation de France, qui accompagne le ZEVENT depuis trois ans pour gérer en amont la présélection des associations sur la thématique qui est décidée par les streamers, a assuré: "Notre objectif c'est de garantir à chaque donateur l'impact des dons qui sont faits pendant cette opération".

Avec l'association l'Envol, par exemple, "on va réussir à offrir des colonies de vacances à des enfants qui sont hospitalisés en séjour de longs termes. Dès l'année prochaine, c'est 700 enfants qui vont bénéficier de séjours gratuits", a détaillé M. Theret.

Plus confidentielle que ses concurrents, la plateforme Kick sait aussi attirer des figures connues d'internet comme la star de YouTube MrBeast, qui a organisé en août une collecte pour l'accès à l'eau potable ayant permis de rassembler 12 millions de dollars.