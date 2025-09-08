 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

16 millions d'euros de dons: record battu pour ZEVENT, marathon caritatif en ligne
information fournie par AFP 08/09/2025 à 06:25

Marathon caritatif du jeu vidéo Zevent, le 8 septembre 2024 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Marathon caritatif du jeu vidéo Zevent, le 8 septembre 2024 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Plus de 16 millions d'euros: le plus gros événement caritatif en ligne de France, ZEVENT, a explosé son record à la clôture de sa 9e édition vers 01H00 du matin lundi, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier.

Dans une salle sans fenêtre à l'arrière du palais des congrès, chacun derrière leur écran, une quarantaine de streamers ont relevé des défis pour leur communauté.

Cette année, pour la première fois, ils étaient rejoints par plus de 250 streamers en ligne.

Des déguisements, un ring de boxe, des recettes de cuisine en direct, des karaokés, et à intervalle très régulier, les streamers ont hurlé des "merci!!!!" au rythme des dons qui s'affichaient sur leur écran. "Merci Julie pour tes 2 euros, merci Anonymous pour tes 500 balles!!!!!!!!".

Le montant final s'élève à 16.179.096 euros, récoltés au profit d'associations œuvrant pour les patients et les aidants, dont La ligue contre le cancer, l'Association française des aidants ou encore Le rire médecin (clowns hospitaliers), ou Sourire à la vie (soins de supports pour les enfants atteints de cancer), se sont félicités les organisateurs sur X.

Cette année, l'animateur Samuel Etienne (Questions pour un champion) s'était lancé le défi de se faire tatouer le dos pendant plusieurs heures face caméra.

La streameuse Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, a raconté à l'AFP: "Le rythme est super intense. Le direct sur 2 ou 3 heures, c'est sympa, mais c'est vrai que là, sur 48h, sans dormir beaucoup avec le bruit ambiant, c'est vraiment très spécial".

L'édition 2024 avait permis de récolter plus de dix millions d'euros pour cinq associations luttant contre la précarité.

Interrogé par l'AFP, Frédéric Theret, directeur de développement à la Fondation de France, qui accompagne le ZEVENT depuis trois ans pour gérer en amont la présélection des associations sur la thématique qui est décidée par les streamers, a assuré: "Notre objectif c'est de garantir à chaque donateur l'impact des dons qui sont faits pendant cette opération".

Avec l'association l'Envol, par exemple, "on va réussir à offrir des colonies de vacances à des enfants qui sont hospitalisés en séjour de longs termes. Dès l'année prochaine, c'est 700 enfants qui vont bénéficier de séjours gratuits", a détaillé M. Theret.

Plus confidentielle que ses concurrents, la plateforme Kick sait aussi attirer des figures connues d'internet comme la star de YouTube MrBeast, qui a organisé en août une collecte pour l'accès à l'eau potable ayant permis de rassembler 12 millions de dollars.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Trains à batterie: commande de 538 millions d'euros pour Alstom en Nouvelle-Zélande
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.09.2025 08:34 

    Alstom a décroché une commande de 18 trains à batterie qui remplaceront des trains à diesel en Nouvelle-Zélande pour un montant de 538 millions d'euros, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire français. Ces trains rouleront sur l'Ile du Nord, une des deux îles ... Lire la suite

  • SEB SA : La tendance baissière peut reprendre
    SEB SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:28 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • SOCIETE GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SOCIETE GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • CAPGEMINI : Retour possible sur les supports
    CAPGEMINI : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank