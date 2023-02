120.000 habitants de moins à Paris en 10 ans : Anne Hidalgo se félicite de la "dédensification" de la capitale

D'année en année, les chiffres confirment une tendance de fond : les Parisiens quittent la capitale et partent vivre ailleurs.

Anne Hidalgo, le 11 novembre 2022, à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Les chiffres de l'Insee sont formels : de 2.240.621 en 2012, le nombre d'habitants à Paris est passé à 2.117.702, en 2022, soit 122.919 habitants de moins en dix. Comment interpréter ce constat? Positivement, selon la maire de la capitale, Anne Hidalgo, qui a salué mardi 7 février la "dédensification" en cours dans sa ville.

L'édile rappelle que "Paris est l'une des villes les plus denses au monde, parmi les 6 villes les plus denses au monde", avec "20.500 habitants au km²" "Il y a même des quartiers comme Belleville avec des pics à 38.000km²", a t-elle déclaré à l'antenne de franceinfo . Dès lors, "la dédensification de Paris est une nécessité", estime Anne Hidalgo. "Pour qu'on puisse mieux vivre à Paris, il faut qu'on ait un peu plus d'espace. Cette dédensification s'est construite avec le Grand Paris (...) pour "avoir du logement autour de Paris et pas simplement dans le centre", a t-elle fait valoir.

Hidalgo assume sa politique "très offensive" sur le logement

L'édile met en avant l'action de sa municipalité pour le logement social. "Souvent, le logement est trop cher", exprimant son "objectif numéro 1" de "continuer à produire du logement", et se félicitant de 25% de logements sociaux dans la capitale, portion qu'elle souhaite monter à 40%.

"C'est pas une nouvelle qu'une capitale se vide mais que Paris se dédensifie, c'est une bonne nouvelle" , juge t-elle, afin que ses habitants "puissent avoir plus d'espace, plus de parcs, moins de voitures, plus de nature". La maire de Paris assume une politique "très offensive", visant à produire plus de logement social et pour les classes moyennes, et encadrer les loyers privés.