1000 supporters parisiens autorisés à se déplacer pour Nantes-PSG
Aussi nombreux que les joueurs du loft nantais.
Les Parisiens vont pouvoir se déplacer… en nombre réduit ce dimanche. La préfecture de Loire-Atlantique a annoncé que 1000 supporters parisiens munis de billets, dont 500 ultras, pourront venir à la Beaujoire. Malheureusement pour eux, ils ne verront plus Nicols Pallois et tous les cadres nantais qui ont filé, mais pourront assister au retour de Youssef El-Arabi en France. Et rien que pour cela, ça vaut le déplacement.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
