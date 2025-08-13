 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
1000 supporters parisiens autorisés à se déplacer pour Nantes-PSG
information fournie par So Foot 13/08/2025 à 17:14

Aussi nombreux que les joueurs du loft nantais.

Les Parisiens vont pouvoir se déplacer… en nombre réduit ce dimanche. La préfecture de Loire-Atlantique a annoncé que 1000 supporters parisiens munis de billets, dont 500 ultras, pourront venir à la Beaujoire. Malheureusement pour eux, ils ne verront plus Nicols Pallois et tous les cadres nantais qui ont filé, mais pourront assister au retour de Youssef El-Arabi en France. Et rien que pour cela, ça vaut le déplacement.…

RFP pour SOFOOT.com

