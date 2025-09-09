10 septembre: trafic perturbé sur de nombreuses lignes ferroviaires en Ile-de-France

Le trafic sera perturbé sur de nombreuses lignes ferroviaires en Ile-de-France mercredi, jour du mouvement pour "tout bloquer" ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le trafic sera perturbé sur de nombreuses lignes ferroviaires en Ile-de-France mercredi, jour du mouvement pour "tout bloquer", le ministre des Transports promettant un important dispositif de sécurité à Paris à la Gare du Nord qui pourrait être ciblée par des manifestants.

La SNCF ne prévoit aucune circulation sur une partie du RER D, seulement un train sur trois sur les lignes Transilien H, vers le nord-ouest de la région parisienne, et Transilien R (sud-est) ainsi qu'un train sur deux sur le RER B dans sa partie nord, desservant notamment l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

Dans la partie sud du RER B, gérée par la RATP, deux trains sur trois circuleront, a précisé mardi ce dernier transporteur.

Le RER A, ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe, ne sera a priori pas affectée par le mouvement, selon la RATP et la SNCF. Cette dernière prévoit aussi un trafic "normal" sur la ligne V du Transilien (Versailles-Massy) et les deux tramways qu'elle exploite, les lignes 12 et 13.

Le RER C et les lignes K (nord), N (ouest) et U (ouest) du Transilien verront circuler un train sur deux. Cette proportion montera à deux trains sur trois sur les lignes J et L (ouest) et le RER E.

La ligne P, vers l'est, sera également touchée, mais verra circuler au minimum deux trains sur trois.

A la RATP, le trafic sera "quasi normal" dans le métro avec "plus de neuf trains sur dix" sur les lignes 5, 8, 9 et 13, les autres n'étant pas affectées. En moyenne, "neuf bus sur dix circuleront sur l’ensemble du réseau", tandis que les tramways fonctionneront à 100%.

La SNCF avait déjà prévenu lundi que le trafic ferroviaire serait affecté dans l'Hexagone par le mouvement social de mercredi, en particulier celui des TER et des Intercités, mais pas le réseau à grande vitesse.

"A la RATP, il y a assez peu d'annulations puisqu'il y a, je crois, 1.400 collaborateurs grévistes sur près de 46.000" salariés, a affirmé le ministre démissionnaire des Transports, Philippe Tabarot, après avoir réuni mardi après-midi les principaux acteurs du transport.

- "Particulièrement vigilants" -

M. Tabarot a évoqué, côté SNCF en Ile-de-France, "quelques perturbations sur les RER et sur les Transilien, mais qui, majoritairement, vont circuler, environ aux alentours de 60%".

Selon le ministre, dans le reste de la France, environ "70% des TER" devraient circuler, "avec quelques régions où il n'y aurait pratiquement pas de perturbations, et d'autres où il y en aurait un petit peu plus", notamment les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie.

A la RATP, le syndicat La Base, majoritaire chez les conducteurs de RER, a appelé à faire grève mercredi.

Mais les quatre principaux syndicats de la RATP - CGT, FO, Unsa Mobilité et CFE-CGC - ont quant à eux appelé à la grève le 18 septembre, autre jour de mobilisation.

Côté SNCF, la CGT-Cheminots, premier syndicat du groupe, a appelé à "participer massivement" à la grève de mercredi ainsi qu'à celle du 18 septembre.

SUD-Rail, troisième syndicat de cheminots, a également appelé à faire grève mercredi, mais ne s'est pas joint à l'appel lancé par les trois autres grands syndicats de la SNCF (CGT, Unsa, CFDT) pour le 18 septembre.

M. Tabarot a estimé que la mobilisation "pourrait être plus forte le 18 que le 10", mais il a prévenu que "la radicalité des actions menées risque d'être au rendez-vous" mercredi.

En particulier, "il semblerait que la Gare du Nord soit ciblée par un certain nombre de manifestations", a-t-il révélé, en promettant un dispositif de sécurité "très important sur cette gare comme pratiquement sur l'ensemble des plus grandes gares [du] pays".

"On sera particulièrement vigilants là-dessus, que ce soit sur les voies ferrées, que ce soit sur nos routes ou nos autoroutes pour éviter un certain nombre de blocages", a promis le ministre.