10 Septembre: Retailleau ne croit pas "à des mouvements d'ampleur" malgré le risque d'"actions spectaculaires"

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 3 septembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Bruno Retailleau a dit vendredi ne pas croire à "des mouvements d'ampleur" mais estimé qu'il pourrait y avoir "des actions spectaculaires", le 10 septembre lors du mouvement "Bloquons tout".

"Sur le 10, très clairement, on voit bien que le mouvement s'est gauchisé. M. Mélenchon tente de le récupérer, que c'est la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, aidée par la CGT, qui va être à l'œuvre", a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'un déplacement à Clermont-Ferrand.

"Je ne crois pas à des mouvements d'ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires", a-t-il poursuivi.

"Mais j'ai envoyé un télégramme au préfet pour leur demander de faire preuve de la plus grande fermeté. Il n'est pas question que des sites stratégiques, des infrastructures essentielles à la vie du pays puissent être bloqués", a dit le ministre.

"Cette consigne de bloquer tout, c'est stupide. Parce qu'aujourd'hui, c'est pire que tout. Bloquer tout, c'est pire que tout. Le pays n'a pas besoin d'être bloqué. Il a, au contraire, besoin d'avancer", a-t-il estimé.

Les autorités s'attendent mercredi à des actions diverses sur tout le territoire allant de blocages de gares, de raffineries, d'axes de circulation, à des opérations de sabotages de radars automatiques et des manifestations classiques.

Les services de renseignements soulignent la difficulté à anticiper ce que sera ce mouvement "horizontal" et sans chef. "Chacun fait ce qu'il veut" dans un contexte de "grogne et de colère", notait mercredi une source sécuritaire.

Si bien que les forces de l'ordre se préparent à toute éventualité.