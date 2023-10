1/8 Fonds monétaires : s’enrichir en dormant, c’est possible !

Un investisseur qui placerait ses liquidités sur un fonds qui rapporte 5% par an verrait son placement doubler en quatorze ans. Si ce fonds ne rapporte plus que 4%, notre épargnant devra patienter quatre années supplémentaires. (© Shutterstock)

Avec la remontée des taux d’intérêt, par suite du retour de l’inflation, les sicav et fonds monétaires délivrent désormais un rendement attractif. Tout ce qu’il faut savoir sur ces produits qui concurrencent sérieusement l’assurance vie et les livrets réglementés.

Connaissez-vous la règle des 72 ? C’est une formule magique, conçue à la Renaissance par un moine franciscain, mathématicien et «père» de la comptabilité, Luca Pacioli.

Elle permet d’estimer sans difficulté aucune, en fonction du taux d’intérêt servi, le nombre d’années nécessaires pour doubler la valeur de son investissement. Il suffit pour cela de diviser le chiffre 72 par le taux d’intérêt en question, en partant de l’hypothèse que les intérêts sont capitalisés.

Avec un rendement de 4% par an, par exemple, on double ainsi son capital tous les dix-huit ans (72/4) et à 5% tous les quatorze ans (72/5).

Virage à 180 degrés

Or, 4 à 5%, c’est justement le rendement qu’on peut espérer sur les douze mois à venir en achetant des parts de sicav ou de fonds monétaires. Il s’agit d’un virage à 180 degrés.

De 2017 à l’été 2022, ces produits de gestion collective, disponibles dans les réseaux bancaires ou sur Internet, affichaient une performance négative, pour la simple raison que le loyer de l’argent était proche ou en dessous de zéro.

Avec la hausse des prix due à différents facteurs (reprise post-pandémie, guerre en Ukraine, relances budgétaires, flambée des prix de l’énergie…), cette ère de l’argent facile est désormais derrière nous.

Fermeté des taux d’intérêt

Certes, il est difficile de prévoir si le niveau actuel des