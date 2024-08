1.600 km en jet privé : le nouveau patron de Starbucks ira au travail en avion

Brian Niccol sera payé un salaire annuel de base de 1,6 million de dollars.

Brian Niccol à Dublin, aux États-Unis, le 5 juin 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DYLAN BUELL )

Le nouveau patron de Starbucks pourra se rendre au bureau, à 1.600 km de chez lui en jet privé, prévoient ses conditions de travail, qui font déjà polémique jeudi 22 août alors qu'il n'a pas encore pris ses fonctions.

"Vous pourrez utiliser l'avion de la société pour (...) les voyages entre votre ville de résidence et le siège de la société à Seattle, Washington", indique la lettre du conseil d'administration proposant le poste au cadre, publiée jeudi sur le site du gendarme boursier américain.

Ancien patron de la chaîne de restauration rapide mexicaine Chipotle, Brian Niccol habite à Newport Beach, une commune de Californie au sud de Los Angeles, à environ 2H40 en avion de Seattle . "Pendant la durée de votre emploi au sein de l'entreprise, il ne vous sera pas demandé de déménager au siège de l'entreprise", précise la lettre. "Vous acceptez de faire la navette entre votre domicile et le siège de la société (et d'effectuer d'autres déplacements professionnels) dans le cadre de l'exercice de vos fonctions et responsabilités."

Trois jours par semaine au bureau

La nouvelle a fait polémique sur les réseaux sociaux, certains internautes accusant Starbucks de faire preuve d'hypocrisie alors que la chaîne de cafés met régulièrement en avant ses efforts en matière de protection de l'environnement, comme l'élimination des pailles en plastique. Les militants écologistes accusent les utilisateurs de jets privés de causer des émissions de CO2 bien plus importantes que ceux des vols commerciaux, et certaines associations ont multiplié les actions contre ces avions.

Starbucks n'a pas réagi dans l'immédiat à une sollicitation de l' AFP .

Comme de nombreuses autres entreprises, Starbucks exige que ses employés administratifs viennent au bureau au moins trois jours par semaine, et le nouveau patron ne fera pas exception. Il aura en outre un bureau délocalisé à Newport Beach.

La société, qui subit depuis plusieurs mois une baisse d'activité dans un contexte de hausse des prix et de pressions d'actionnaires, a annoncé début août le départ à effet immédiat de son patron Laxman Narasimhan, en poste depuis seize mois. Brian Niccol sera payé un salaire annuel de base de 1,6 million de dollars.