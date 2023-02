Voyage en train : la SNCF a durci ses modalités de remboursement et d'échange des billets

Un échange de billets sera désormais facturé 19 euros et non plus 15 euros comme avant. (Photo d'illustration) (HPGRUESEN / PIXABAY)

Les conditions d'échange et de remboursement des billets de train SNCF se durcissent à compter de ce mercredi 1er février 2023. Selon l'entreprise ferroviaire, les nouvelles modalités visent à compenser la hausse de 5 % des tarifs et à libérer des places dans les trains.

La SNCF durcit le ton. À compter de ce mercredi 1er février 2023, l'entreprise ferroviaire modifie les délais de remboursement et le coût d'échange des billets, rapporte BFMTV . Ces nouvelles modalités ont notamment pour but de compenser la hausse moyenne de 5 % des tarifs appliquée depuis janvier dernier.

Combler un manque à gagner

Il n'est désormais plus possible pour les clients de la SNCF d'échanger gratuitement leur billet à trois jours du départ, mesure qui avait été mise en place pendant la crise sanitaire du Covid-19. Les voyageurs devront maintenant s'y prendre au moins six jours à l'avance. Au-delà d'une semaine, l'échange sera facturé non pas 15 euros comme c'était le cas auparavant mais 19 euros.

Ces deux nouvelles modalités ont pour but de limiter les conséquences de la hausse des tarifs, qui risque d'entraîner une baisse de la fréquentation des trains et de la réservation de billets. Mais elles ont également pour objectif de combler un manque à gagner en libérant des places dans les trains.

Selon le directeur général de Voyages SNCF, certains voyageurs avaient pris l'habitude de réserver plusieurs billets à différentes dates heures pour obtenir le tarif le plus intéressant avant de se faire rembourser les autres. « Des trains affichaient complets alors qu'ils ne l'étaient pas » , selon le dirigeant. Le durcissement des modalités devrait donc aussi permettre de « libérer les places suffisamment tôt pour que d'autres clients puissent les racheter » .