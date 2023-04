Voiture électrique : Les Français toujours réticents, selon un sondage

Les automobilistes français seraient toujours réticents à l'idée d'acheter une voiture électrique (illustration). (GoranH / Pixabay)

Les voitures électriques n'arriveraient pas à convaincre les automobilistes français. Leur attrait aurait même diminué par rapport à 2022, selon la troisième édition de l'Observatoire des mobilités dévoilée mardi 11 avril 2023.

Les voitures électriques arriveront-elles à percer sur marché automobile ? Alors que 200 000 véhicules électriques ont été achetés en 2022, les Français ne seraient que 27 % (en baisse de cinq points par rapport à 2022) à avoir l'intention de changer leur voiture pour une électrique en 2023. C'est ce qu'indique la troisième édition de l'Observatoire des mobilités, réalisé par Sixt et l'Ifop, et dévoilée par Le Parisien , mardi 11 avril 2023.

La moitié des personnes interrogées estimerait même que la voiture électrique n'est pas une bonne solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. « Les seniors et les catégories sociales populaires restent très largement sceptiques » , selon Frédéric Dhabi, directeur général de l'Ifop. « Ce sont eux qu'il faudra convaincre en priorité » , a-t-il estimé. Car la majorité des acheteurs actuels sont jeunes, diplômés et aisés.

Développer les incitations pour l'électrique

Si 97 % des propriétaires de véhicules électriques se disent ravis d'avoir choisi une voiture électrique, le prix reste un frein majeur pour les deux tiers des Français. Ils sont seulement 16 % à considérer que le modèle est plus économique qu'un véhicule thermique. « Entre la fin de mois et la fin du monde, c'est la fin de mois qui préoccupe en priorité les Français, d'où la nécessité de maintenir et simplifier la politique de bonus » , a perçu Jean-Philippe Doyen, président de Sixt France.

En plus du bonus écologique ou la prime à la reconversion pour le moment, le gouvernement a fait la proposition, sous conditions de ressources, de louer à hauteur de 100 € par mois un véhicule électrique. Mais pour le président de Sixt, baisser le prix ne suffirait pas à amener les Français à faire la transition : « Une partie de la population s'interroge sur l'autonomie des véhicules » . Il a appelé à déployer davantage les bornes de recharge et à développer « des dispositifs pour tester une voiture électrique pendant une courte période » .