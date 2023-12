SNCF : pourquoi les prix des billets de train ne sont pas près de baisser ?

La SNCF va devoir dépenser près de 6 milliards d’euros dans la rénovation du réseau ferroviaire d’ici 2027. Illustration. (HPGRUESEN / PIXABAY)

Alors que les tarifs des billets de train flambent déjà en cette période des fêtes, la SNCF a annoncé une augmentation des prix en 2024 concernant les trajets en TER et TGV. Et la situation ne risque pas de s’arranger. Comme le rapporte Le Parisien , ce vendredi 22 décembre 2023, la compagnie ferroviaire est soumise à plusieurs contraintes qui l’obligent à revoir les coûts à la hausse.

En premier lieu, la société va devoir dépenser des sommes importantes pour les travaux du réseau ferroviaire. Il s’agit d’une exigence de l’État qui l’oblige à participer à ces rénovations. « Le choix qui a été fait, c’est qu’on en paye la totalité » , a indiqué une source interne de l'entreprise au journal francilien.

5,93 milliards de dépenses sur quatre ans

Au total, la SNCF va dépenser 5,93 milliards d’euros sur quatre ans, soit 1,5 milliard d’euros par an en moyenne. C’est ce qui a été décidé, le 14 décembre 2023, lors du dernier conseil d’administration. Pour financer cette somme, l’entreprise compte notamment sur ses bénéfices et, sans surprise, cela passera forcément par une augmentation des prix. « On compte sur les résultats de SNCF Voyageurs, qui dépendent eux-mêmes beaucoup de ceux des TGV » , explique une autre source.

La rénovation du réseau passe par le « fonds de concours », prévue à cet effet, dont plus de la moitié (60 %) est approvisionnée par les sommes dégagées grâce au « transport de voyageurs » . En revanche, les nouveaux arrivants sur le marché que sont Trenitalia ou Renfe « ne contribuent pas au fonds de concours » , ce qui constitue pour la SNCF une « concurrence déloyale » , a déploré un cheminot.

Enfin, la compagnie ferroviaire va également devoir composer avec une hausse des péages l’an prochain. Ces droits de passage, qui reviennent au gestionnaire d’infrastructure, sont les plus élevés d’Europe. Selon Le Parisien , ils représentent 40 % du prix d’un billet.