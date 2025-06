Retraite : 4 cas qui peuvent suspendre votre pension / iStock.com - fizkes

Vous touchez une pension de réversion et votre situation personnelle a changé

La pension de réversion vous permet de percevoir 54% du montant de la retraite de votre conjoint après le décès de ce dernier. Cependant, ce droit est soumis à conditions : être à minima âgé(e) de 55 ans, avoir été marié(e) avec le défunt et ne pas dépasser un certain plafond de ressources personnelles. Ainsi, l'Assurance retraite vous demande de la tenir informée des changements qui surviennent dans votre vie... Notamment une évolution de vos ressources (entre autres lorsque vous atteignez l'âge du taux plein de votre propre retraite), et de votre vie de couple. Si votre conjoint appartenait au secteur privé, il ne vous est pas interdit pas de vous remarier pour continuer à percevoir la pension de réversion délivrée par le régime de base. Néanmoins, les revenus de votre nouveau conjoint sont pris en compte dans les plafonds à respecter. S’il y a dépassement, le dossier est réétudié et le cumul des revenus peux donner lieu à une réduction, voire une suppression de la pension. Le régime complémentaire de l'Agirc-Arrco est plus draconien : en cas de remariage, vous perdez immédiatement vos droits à la pension de réversion. La caisse effectue ainsi des contrôles, en envoyant tous les quatre ans aux bénéficiaires, une demande d’attestation sur l’honneur de « non remariage ». Si votre conjoint appartenait au secteur public, votre cas est également différent : en cas de remariage, de pacs ou même de vie en concubinage, vous perdez en effet définitivement vos droits à la pension de réversion.

Vous percevez l'Aspa, mais ne remplissez plus les conditions nécessaires

L'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), est versée par les caisses de retraite aux personnes qui atteignent l'âge légal de départ, qui ont de faibles ressources et qui résident en France de manière stable (c’est-à-dire plus de 9 mois dans l'année). Outre vos niveaux de revenus, les contrôles de L’Assurance Vieillesse portent donc aussi sur votre lieu de résidence, grâce à l’envoi, chaque année, d’un questionnaire spécifique.

Vous résidez à l'étranger mais ne transmettez pas votre "certificat de vie"

Il n’est pas interdit de toucher sa retraite en vivant à l’étranger, mais il est impératif de justifier de son existence. Pour ce faire, il vous faut retourner sous 2 mois maximum, le "certificat de vie", que vous adresse chaque année votre caisse de retraite. Le document doit être complété et authentifié par une autorité compétente du pays (mairie, commissariat, etc.). A défaut, vos droits à la retraite peuvent être suspendus.

Vous ne respectez pas les règles du dispositif cumul emploi/ retraite

Vous avez atteint l’âge de la retraite, mais souhaitez continuer à travailler, par passion ; ou par besoin... C’est possible en optant pour le cumul emploi / retraite. Vous continuerez donc à percevoir les revenus de votre travail, tout en touchant également votre pension de retraite de base. Si vous n’êtes pas encore éligible au taux plein, vous serez soumis à un plafonnement de vos revenus d’activité... Lesquels pourront émaner de votre ancien employeur si – et seulement si - vous avez attendu au moins 6 mois après le début de votre retraite, pour rempiler. En cas de non-respect de ce délai, vous risquez la suspension de votre pension de retraite de base.