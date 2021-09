RATP : la fin du carnet de tickets de métro, c'est à partir du 14 octobre

En mars 2022, on ne pourra plus acheter de carnets de tickets dans l'ensemble du réseau RATP.

Après tant d'années de bons et loyaux services, le célèbre carnet de tickets en carton est poussé à la retraite. Le 14 octobre prochain, il sera retiré des automates de vente d'une centaine de stations du réseau RATP, à Paris et en proche-couronne.

La RATP se lance dans la bataille des applis de mobilité

Dans un deuxième temps, en janvier 2022, 176 autres stations cesseront de le vendre. Enfin, mars 2022 verra son retrait des ventes des automates et guichets de l'ensemble du réseau RATP.

La RATP détaille plus précisément les stations dans lesquels ces ventes disparaîtront progressivement

Le ticket à l'unité ou le billet origine destination qui permet de voyager en banlieue continueront eux à être vendus en carton. De plus, il vous sera possible de valider vos tickets t+ en carton non utilisés, même après mars 2022.

Des alternatives digitales

La RATP veut ainsi inciter les usagers à recourir à des alternatives jugées plus pratiques que le légendaire carnet en carton. La compagnie de transports indique en effet que, sur un carnet, 1 ticket sur 10 en moyenne n'est pas utilisé car perdu, oublié ou abîmé. Chaque année, près de 5 millions de tickets sont démagnétisés du fait de leur proximité avec des clés ou des pièces de monnaie. La RATP souligne aussi qu'un ticket de métro jeté par terre met un an à se décomposer, soit autant de temps qu'un mégot de cigarette.

Vous aviez l'habitude d'acheter ces carnets ? Pas d'inquiétude ! Des carnets de tickets t+ sans contact seront disponibles. Vous pourrez les charger sur un passe appelé Navigo Easy. Ce passe est vendu au prix de 2 euros mais que les carnets seront, eux, vendus 2 euros moins chers que les carnets en carton (14,90 euros contre 16,90 euros). Le passe Navigo Easy est rechargeable depuis les automates de vente de toutes les stations mais également depuis votre smartphone. Ce passe n'est pas nominatif et peut donc être prêté.