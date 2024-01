Quelles sont les villes françaises les plus attractives pour les salariés et leurs employeurs ?

Toulouse a détrôné Lyon à al première place du classement des des très grandes métropoles. (illustration) (Gaspartacus / Pixabay)

L’envie de quitter Paris serait de plus en plus répandue parmi les salariés, notamment depuis la pandémie. Reste à déterminer où aller pour refaire sa vie. Pour la septième année consécutive, le baromètre Arthur Loyd est ainsi venu déterminer quelles sont les villes les plus dynamiques de France en fonction de leur catégorie. Ces palmarès relayés par Le Parisien mardi 23 janvier 2024 aide à faire son choix, que l’on veuille déménager dans une grande métropole ou une agglomération de taille moyenne.

Emploi, immobilier, services publics

Ces décisions, au-delà de la qualité de vie proposée sur place, sont avant tout motivées par la garantie d’un accès à l’emploi, a expliqué Patrice Caro, géographe et responsable du laboratoire espaces et sociétés à l’université de Caen (Calvados). Parmi les autres facteurs, on retrouve aussi les prix de l’immobilier, la quantité d’équipements publics, ou encore la représentation que l’on se fait de la ville.

Dans son baromètre, Arthur Loyd a ainsi étudié plusieurs critères, dont la vitalité économique et l’indice de qualité de vie, mais aussi l’accueil des entreprises et le niveau de connectivité. Il s'agit d'éléments motivant tout autant les salariés que les entreprises, et qui s’alimentent mécaniquement l’un l’autre. En prenant en compte tous ces indicateurs, c’est Toulouse (Haute-Garonne) qui est arrivée au sommet du classement, devançant pour la première fois Lyon (Rhône) dans la catégorie des très grandes métropoles, dont est exclue Paris.

Ouest et sud-ouest séduisent

Parmi les autres villes qui se sont distinguées, on trouve plusieurs agglomérations de l’ouest du pays, comme Rennes (Ille-et-Vilaine, première des grandes métropoles), Angers (Maine-et-Loire, première des métropoles intermédiaires), ou encore La Rochelle (Charente-Maritime, seconde des agglomérations de taille moyenne). Le quart sud-ouest est lui aussi très bien représenté avec Montpellier (Hérault, seconde des grandes métropoles) et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, première des agglomérations de taille moyenne).

En parallèle, si l’Insee a enregistré 12 400 personnes quittant Paris chaque année en moyenne entre 2014 et 2020, la capitale ne connaîtrait pas pour autant de vague importante de départs, selon Olivier Bouba-Olga, économiste à l’université de Poitiers (Haute-Vienne). La perte de population de Paris se ferait ainsi encore massivement au profit de la banlieue.