Quel montant de revenu pour être considéré comme « riche » ?-iStock-nicoletaionescu.jpg

Le revenu minimum pour être considéré comme riche

Combien faut-il gagner chaque mois pour être considéré comme riche ? Voilà une question que se posent de nombreux Français. Et grâce à L’Observatoire des inégalités, nous avons désormais une réponse. Dans sa dernière étude, l’association liste les critères permettant de définir si une personne fait partie ou non, des Français les plus aisés. Selon L’Observatoire des inégalités, une personne est considérée comme riche si elle gagne au moins 3 860 euros nets mensuels après impôts, soit près de trois fois le montant du smic. Cette tranche « riche » représente 7% des Français.

Le montant varie selon la situation familiale

Ce revenu de 3 860 euros comprend le salaire, les prestations sociales, les revenus du patrimoine et ceux issus de placements financiers. Mais cette somme correspond à une personne vivant seule. En effet, pour un couple avec ou sans enfant, les montants sont différents. Une personne seule avec un enfant est considérée comme riche si elle gagne 5 018 euros nets par mois. Pour un couple sans enfant, le montant passe à 5 790 euros net par mois. Et un couple avec un enfant de 14 ans doit percevoir 6 948 euros par mois pour être considéré comme riche. Et il ne faut pas moins de 10 808 euros par mois pour un couple avec trois enfants dont un de moins de 14 ans.

Comment est calculé ce revenu ?

« Puisque nous considérons que le seuil de pauvreté est fixé à la moitié du niveau de vie médian, nous avons choisi d’établir le seuil de richesse au double du niveau de vie médian », explique Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités. En effet, le niveau de vie médian a servi de base de calcul à l’observatoire qui a travaillé en collaboration avec l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Cependant, les disparités régionales n’ont pas été prises en compte pour ce calcul. Pourtant, l’immobilier par exemple peut grandement varier d’une région à une autre. « Par prudence, nous ne souhaitons pas corréler le seuil de richesse au coût du logement car nous ne savons pas si ce dernier est subi ou choisi », a justifié Louis Maurin. Le patrimoine n’a pas non plus été pris en compte dans le calcul. Pourtant, le fait de payer un loyer ou non change considérablement le niveau de vie.

1 Français sur 2 gagne moins de 2 000 euros par mois

Par ailleurs, la classe moyenne qui concerne trois Français sur quatre est composée de personnes qui gagnent entre 1 500 et 3 860 euros par mois. Et un Français sur deux gagne moins de 2 000 euros par mois. Si vous gagnez 2500 euros net d’impôt, alors vos revenus sont supérieurs à 65% des Français.