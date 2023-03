Il existe plusieurs sortes de crédits et le modulable en fait partie. Quelles sont ses caractéristiques ? Découvrez-en plus à ce sujet.

Qu’est-ce qu’un crédit modulable ?-iStock-Perawit Boonchu

Qu’appelle-t-on crédit modulable ?

Le crédit modulable est, dans la très grande majorité des cas, un crédit à taux fixe (il ne pourra donc pas être révisé) mais dont les mensualités de remboursement sont ajustables. Bien entendu, des conditions - définies dans l’offre de crédit - sont à respecter. La possibilité de réduire ou d’augmenter le montant des mensualités à rembourser voire de les mettre en pause ou de les reporter est un avantage non négligeable pour les personnes n’ayant pas de revenus réguliers, par exemple. Un crédit modulable peut aussi être avantageux quand on reçoit un héritage notamment. On peut alors demander à l’établissement bancaire de rembourser une somme mensuelle plus importante et de réduire, en conséquence, la durée de l’emprunt. De même, pour les personnes rencontrant des difficultés financières, suite à la perte de leur travail ou autres, pouvoir réduire les mensualités dues peut être intéressant.

Des conditions qui varient selon les banques

De nombreux établissements bancaires proposent le crédit version modulable. Les conditions d’emprunt comme de remboursement peuvent toutefois varier d’une banque à une autre. Aussi, il peut être intéressant de faire appel à un courtier qui, grâce à son expertise dans le domaine des crédits, trouvera l’offre la plus en adéquation avec votre situation, vos souhaits et vos besoins. Il fera en outre jouer la concurrence afin de vous obtenir les meilleures conditions.

Quelques points à ne pas omettre

Vous souhaitez souscrire un crédit modulable ? Vous devez garder à l’esprit que : Des mensualités réduites signifient une durée d’emprunt allongée ; Baisser vos mensualités va augmenter le coût global du crédit (plus d’intérêts et assurance emprunteur plus chère) ; La durée du crédit ne peut pas excéder 25 ans (cf : directives du Haut Conseil de Stabilité Financière) ; Si vous demandez d’augmenter vos mensualités, votre banque vérifiera que votre taux d’endettement est inférieur à 35 % ; La hausse des mensualités est généralement comprise entre 10 et 30 % ; La plupart du temps, vous avez le droit à une révision des mensualités par an. De plus, sachez qu’en cas de difficultés financières, vous avez l’option report partiel et l’option report total mais le report est d’une durée limitée. À noter : avec le report partiel, vous ne remboursez que les intérêts et l’assurance.

Remboursement anticipé du crédit

Vous avez hérité d’une belle somme d’argent ? Vous avez gagné au loto ? Vous pouvez demander à votre banque de procéder à un remboursement anticipé partiel ou total de votre crédit. Néanmoins, vous aurez probablement des IRA (indemnités de remboursement anticipé) à payer. Ces indemnités peuvent correspondre à jusqu’à six mois d’intérêts ou bien être égales à 3 % (maximum) du capital restant dû. Par ailleurs, dans le cadre d’un remboursement anticipé partiel, celui-ci peut être plafonné (10 % du prêt, par exemple). N’hésitez pas à vous rapprocher de votre banque pour obtenir des conseils et informations utiles sur le crédit modulable.