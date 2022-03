Numérique : dans ce village tarnais, ce sont les habitants qui ont déployé la fibre optique

Les habitants de Roquevidal ont enfoui eux-mêmes la fibre optique. (Pixabay / Bru-nO)

Les habitants de Roquevidal, dans le Tarn, viennent de déployer eux-mêmes la fibre optique dans leur petit village. Ils ont creusé les tranchées et enfoui les gaines et les fils, par le biais d'un chantier participatif lancé par la mairie. Une initiative qui a permis de diviser par trois le coût de l'opération.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comme le relate La Dépêche du Midi samedi 26 mars, les habitants de Roquevidal, dans le Tarn, ont uni leurs forces pour déployer eux-mêmes la fibre optique. Les 141 âmes de ce petit village ne voulaient pas abattre les arbres ni voir le paysage défiguré par des poteaux métalliques. Un grand chantier municipal a donc été lancé pour réaliser l'enfouissement des câbles. Une initiative qui a permis de diviser par trois le coût de l'opération.

Renouer des liens entre les habitants

« Nous voulons le progrès et préserver notre environnement » , confie à nos confrères le maire de Roquevidal, Jean-Marie Joulia. En un peu plus d'une semaine, les habitants se sont remontés les manches pour boucler le chantier. Des agriculteurs ont prêté leurs tracteurs et du matériel, un entrepreneur a creusé les tranchées et des familles ont posé les gaines et les fils.

Au final, la municipalité a pu économiser un budget non négligeable. Mais pas seulement : après des mois de crise sanitaire, ce chantier a été l'occasion de renouer des liens entre les habitants et de découvrir les nouveaux arrivants, expliquent les élus au quotidien régional.