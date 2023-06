Monoprix mise sur Amazon Prime pour trouver de nouveaux clients fidèles

À compter du 19 juin, tous les abonnés Amazon Prime pourront bénéficier gratuitement de réductions sur leurs courses.

Qui de mieux que le leader de l’e-commerce en France et le pionnier des offres sur abonnement pour booster l’offre Monopflix de Monoprix ? Depuis près de deux ans, l’enseigne de centre-ville propose à ses clients de bénéficier d’une réduction de 10 % sur toutes leurs courses moyennant 9,90 euros d’abonnement par mois (8,30 euros avec un engagement de 6 mois). Casino, propriétaire de Monoprix, ne divulgue pas le nombre d’abonnés conquis depuis. Fin 2022, il en comptait 370.000 en incluant ceux des enseignes Casino .

Il pourrait bientôt changer d’échelle grâce à Amazon. À compter du 19 juin, tous les abonnés Amazon Prime pourront bénéficier gratuitement de ces 10 % de réduction pendant six mois. Cela s’appliquera aux courses Monoprix réalisées via le site d’Amazon, avec qui l’enseigne a signé un partenariat dès 2018, mais aussi à celles faites sur Monoprix.fr et dans les magasins de l’enseigne. «Cette collaboration permet aux consommateurs français de faire des économies au moment où ils en ont besoin» , assure Guillaume Séneclauze, le patron de Monoprix.

Avec cet accord, Amazon offre un avantage de plus à ses clients les plus fidèles. Mais c’est Monoprix qui a le plus à gagner. À l’issue de cette période gratuite, ces abonnés Prime resteront abonnés de Monopflix, à moins de résilier l’offre. Amazon ne communique pas sur le nombre de ses abonnés en France. Selon des estimations, il avoisine 10 millions. De quoi offrir un vivier de nouveaux abonnés à Monoprix.