Le thermostat connecté obligatoire à partir de 2027, pourquoi ne pas anticiper ? / iStock.com - Pixavril

Thermostat connecté : bientôt obligatoire

En juin 2023, le Gouvernement a adopté un nouveau décret. Celui-ci rend l’installation de thermostats connectés obligatoire à compter de 2027. L’objectif ? Encourager les Français à faire des économies de chauffage, un poste de dépense conséquent. Selon l’Ademe, un thermostat connecté permet de réduire les factures de chauffage de 15 %. Avec le Plan thermostat, mettre en place « un système de régulation automatique de la température de chauffage par pièce, selon un pas minimum horaire » devient donc obligatoire. En d’autres termes, les Français vont devoir s’équiper de thermostats permettant de programmer le chauffage pièce par pièce. Il faut savoir que l’installation d’un thermostat est obligatoire depuis 2018 lors de la pose d’une chaudière neuve. Cette obligation s’étendra, à compter du 1er janvier 2027, aux installations anciennes. Les thermostats devront en outre être contrôlés chaque année lors de l’entretien de la chaudière par un professionnel.

Qui est concerné par ce décret ?

Le « Décret n° 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid », de son nom complet, concerne : les bâtiments tertiaires ; les logements résidentiels en copropriété et individuels ; les bâtiments neufs et anciens. Existe-t-il des exceptions ? Oui, il y en a deux : si le système de chauffage inclut un générateur de chaleur qui est un appareil indépendant et dont l’alimentation en combustible n’est pas automatisée (on pense aux poêles à bûches) ; si la mise en place d’un thermostat n’est techniquement et économiquement pas réalisable.

Des aides sont-elles mises en place ?

Même si le décret parle de 2027, il vous est tout à fait possible d’anticiper et d’installer des thermostats connectés dès à présent. Il faut savoir que c’est aux propriétaires (bailleurs inclus) de financer l’achat du ou des thermostats. Or, un thermostat connecté peut coûter de 50 à plus de 300 € (pose non incluse). Existe-t-il des aides financières ? Le dispositif « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » a été arrêté. Toutefois, il y a les CEE (Certificats d’économies d’énergie). Renseignez-vous à ce sujet. Certaines entreprises proposent également des offres à étudier. C’est notamment le cas d’Engie avec « Mon Pilotage Elec » qui inclut la mise à disposition et l’installation gratuites des thermostats connectés. Les appareils peuvent ensuite être pilotés depuis l’application Engie.

Thermostat connecté : informations complémentaires

Si vous disposez de radiateurs à eau (robinets/têtes thermostatiques), ces derniers seront toujours autorisés mais uniquement si vous pouvez les régler avec précision. Si vous avez des radiateurs électriques, un thermostat devra être installé dans chaque pièce équipée d’un tel appareil. Le thermostat en question devra permettre au radiateur de capter la température de la pièce et de l’allumer selon les données programmées (quand la température est inférieure à 18°C, par exemple). N’attendez pas, équipez-vous dès cette année !