Longtemps considéré comme une solution de dernier recours en cas de surendettement, le regroupement de crédit est de plus en plus adopté par les Français.

Le regroupement de crédit, un outil budgétaire intéressant / iStock-skynesher

Comment fonctionne le regroupement de crédit ?

Le rachat ou regroupement de crédit consiste à mettre de l’ordre dans ses dettes en fusionnant plusieurs ou même l’ensemble de ses crédits en un seul. Il peut s’agir de crédits en cours de remboursement ou non. À ne pas confondre avec la renégociation, le rachat de crédits consiste à changer de banque, pour que le nouvel organisme choisi rachète les crédits, et les regroupe en un seul. Tandis que la renégociation consiste à négocier des meilleurs taux avec la même banque. Pour une personne fortement endettée, l’intérêt est donc d’y voir plus clair, en remboursant sous un seul contrat, un seul crédit, une seule banque en une seule mensualité. La nouvelle banque va alors racheter l’ensemble des créances auprès de votre banque actuelle.

Quels avantages pour l’emprunteur ?

Si vous avez contracté différents prêts, comme un crédit immobilier, un crédit à la consommation ou encore un crédit auto, le regroupement de crédit peut vous aider à alléger vos mensualités. Le montant du crédit à rembourser chaque mois sera donc moins élevé que tous vos crédits additionnés. Cependant, il faut bien comprendre qu’avec des mensualités moins élevées, la durée du prêt sera forcément prolongée. Résultat, il est fort probable qu’in fine vous ayez un montant de crédit total plus élevé à rembourser. Cette solution s’adresse donc aux personnes qui souhaitent alléger leurs dépenses au quotidien. Elle permet aussi de contracter un nouveau prêt sans alourdir ses mensualités, pour effectuer des travaux dans son logement par exemple. Le regroupement de crédit peut également être un bon outil pour contourner la nouvelle mesure du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) qui interdit désormais aux banques d’octroyer des crédits immobiliers si la mensualité de remboursement dépasse 35% des revenus du ménage.

Un outil pour lutter contre l’inflation

Longtemps considéré comme une solution honteuse de dernier recours pour les ménages surendettés, aujourd’hui le regroupement de crédit a du succès. L’outil enregistre même une hausse d’environ 20% entre 2020 et 2021. Et son succès pourrait bien croitre en même temps que l’inflation. L’INSEE a indiqué en mars dernier, un taux d’inflation de 4,5% en un an. Un record absolu dans la zone euro, depuis 1997. Conséquence directe de la pandémie mondiale, l’inflation ne risque pas de diminuer avec le conflit opposant l’Ukraine à la Russie. Avec l’inflation, le pouvoir d’achat des ménages diminue. Ainsi, pour réaliser des économies de liquidité, là encore le regroupement de crédit s’impose comme une bonne solution. Afin de ne pas se retrouver avec des taux trop importants, les ménages sont protégés par le taux d’usure. Il s’agit d’un taux plafond, qui a été fixé à 2,41% au premier trimestre pour les crédits immobiliers. Cependant, avant de vous lancer dans le rachat de crédits, il est conseillé de calculer la différence des montants totaux à rembourser avant et après le rachat de crédits, afin de s’assurer que la solution est avantageuse.