Pleins phares sur les spécificités, le fonctionnement, les avantages et les risques du plan épargne en actions (PEA).

Le plan d’épargne en actions -iStock-Viorel Kurnosov

Qu’est-ce qu’un PEA ?

Le plan épargne en actions ou « PEA » est un produit d’épargne réglementé. Il existe trois différents types de PEA. Le PEA « classique bancaire », souscrit auprès d’un établissement bancaire, permet aux épargnants d’acquérir un portefeuille d’actions d’entreprises européennes. Le plafond de versement de ce PEA est fixé à 150 000 €. Le PEA « classique assurance » est quant à lui souscrit auprès d’une compagnie d'assurance. Il prend la forme d’un contrat de capitalisation en unités de compte et son versement est également plafonné à 150 000 €. Enfin, le PEA-PME est un produit 100 % dédié aux investissements dans les petites et moyennes entreprises. Son plafond est fixé à 225 000 €. Le PEA est composé de deux types de comptes : un compte en espèce et un compte-titre. Le compte en espèce permet aux épargnants d’effectuer des versements en numéraire pour acheter des actions. Les actions achetées sont conservées sur le compte-titre. Les versements, bien que plafonnés, sont libres et déterminés par les titulaires des comptes. Enfin, il est possible, sous certaines conditions, de cumuler un PEA bancaire ou un PEA assurance avec un PEA-PME.

Qui peut accéder à un PEA ?

L’ouverture d’un PEA est accessible à toute personne majeure domiciliée fiscalement en France. Les couples mariés ou pacsés peuvent ouvrir un PEA par conjoint. Les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents peuvent ouvrir un PEA « jeunes » - bancaire ou assurance – plafonné à 20 000 € jusqu’à la fin du rattachement de l’enfant à charge au foyer fiscal. Depuis le 1er juillet 2020, les frais d’ouverture d’un PEA sont limités à 10 €.

Les avantages du PEA

Les épargnants titulaires d’un PEA peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération d'impôt. En cas de rachat ou de retrait durant les cinq premières années du PEA, le plan est automatiquement clôturé et le gain net est imposé au taux de 12,8 % (sauf si imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu). Le plan reste ouvert après retrait ou rachat dans les cas suivants : reprise ou création d'une d'entreprise; licenciement, invalidité ou mise à la retraite anticipée du titulaire du plan, de son époux ou partenaire de Pacs ; ou bien lors du retrait du plan des titres de sociétés en liquidation. Les dividendes et les plus-values générés par les placements effectués pendant la durée du PEA et dans le cadre du plan ne sont pas imposables si les fonds sont réinvestis dans le PEA. Les retraits effectués après les premières années d’existence du PEA n'entraînent pas sa clôture et les gains effectués sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Les risques du PEA

Avant d’ouvrir un PEA, les épargnants sont tenus d’évaluer leurs besoins et objectifs en matière de placements, ainsi que leurs moyens financiers. Bien que les fonds investis dans un PEA restent en théorie disponibles, le plan épargne en actions est un placement intéressant et rentable sur le long terme. Par ailleurs, ce type de placement implique une certaine tolérance au risque, puisqu’il n’offre aucune garantie de capital. Les épargnants doivent donc être prêts à accepter les fluctuations des marchés boursiers.