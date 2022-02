Fabien Roussel, le candidat du Parti Communiste français (PCF) à l'élection présidentielle, propose de réinstaurer la retraite dès l'âge de 60 ans. L'homme a détaillé le mécanisme du financement de la mesure.

La proposition de Fabien Roussel d'une retraite à 60 ans / iStock-Ridofranz

La retraite à 60 ans avec un minimum de 1 200€ par mois

Tandis que l'âge légal du départ à la retraite est de 62 ans depuis la réforme portée par Nicolas Sarkozy en 2010, Fabien Roussel souhaite changer la donne. S'il venait à être élu Président de la République, le candidat du PCF rétablirait la retraite dès 60 ans. Et ce à taux plein et pour une pension minimum de 1 200 euros par mois qui plus est. Une mesure qu'il justifie par le fait que "l'allongement de la durée de vie doit améliorer l'existence au lieu d'allonger le temps de travail". La proposition du candidat du Parti Communiste français s'accompagne par ailleurs d'autres évolutions : la pension de retraite représenterait ainsi 75% du revenu net pour les professionnels du secteur public comme pour ceux du secteur privé. En entrant un peu plus dans le détail, Fabien Roussel propose de calculer la pension de retraite des salariés du secteur privé en prenant en compte les dix meilleures années de salaires et de primes. Pour ce qui est des agents de la fonction publique, le candidat du PCF souhaite offrir le choix dans le mode de calcul, soit en prenant en compte les dix meilleures années de salaires avec les primes ou les six derniers mois de traitement. Fabien Roussel souhaite par ailleurs conserver la possibilité d'un départ anticipé pour les professions dont la pénibilité du travail est élevée. Ainsi, entre un départ à la retraite à 60 ans et non 62 ans, un minimum de 1 200€ par mois et un mode de calcul de la pension bien plus avantageux qu'il ne l'est actuellement, Fabien Roussel compte réformer en profondeur le système des retraites en France.

Un mode de financement qui divise

Comment Fabien Roussel compte-t-il financer cette proposition qui représenterait selon ses calculs entre "30 et 40 millions d'euros par an " ? Sa réponse est simple : par un système de taxation des revenus financiers. Le candidat a détaillé le volet financement de la réforme dans une interview ""Nous mettrons d'abord en place une cotisation sur les revenus financiers. Cela concernerait les revenus du capital, les plus-values boursières ou encore les dividendes. Cela représente environ 300 milliards d'euros, sur lequel nous appliquerons une taxe de 10 %, ce qui nous permettra de dégager 30 milliards d'euros.". Avec cette approche, la France pourrait donc financer au moins dix années de retraite par année. De plus, il s'agirait de compléter cette source de financement par une autre : les cotisations sociales. Fabien Roussel vise une "création massive d'emplois" qui génèrerait mécaniquement un surcroît de cotisations sociales. Si sur le papier la proposition semble tenir la route, pour bon nombre d'économistes elle ne serait pas réalisable, ni réaliste. Pour l'un d'entre eux, souhaitant rester anonyme, les calculs de Fabien Roussel sont erronés : "les 300 milliards sur lesquels Roussel compte pour financer sa réforme n'existent pas. Les dividendes nets que l'on peut taxer, c'est de l'ordre de 40 à 50 milliards. Donc au maximum, cela ferait 4 ou 5 milliards de contributions supplémentaires". Un chiffre bien loin des 30 milliards annoncés par Fabien Roussel. Reste que le candidat du PCF n'est pas le seul à vouloir rétablir l'âge de départ à la retraite à 60 ans. D'autres candidats tels que Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou ou encore Marine Le Pen l'ont également intégré à leur programme, même si cette dernière pose à présent des conditions à cette proposition.