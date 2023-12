La pauvreté chez les femmes séniors-iStock-Halfpoint.jpg

Les femmes plus touchées par la pauvreté que les hommes

Dans son rapport annuel, Le Secours catholique indique avoir accompagné 552 400 adultes et 475 100 enfants en 2022. Pour mener à bien son étude, l’association a donc analysé un échantillon représentatif des dossiers d’accueil soit 49 250 ménages. Le premier constat est qu’il existe une inégalité entre les hommes et les femmes. En effet, les femmes sont plus nombreuses à avoir besoin d’aide. Elles représentent 57,5% des bénéficiaires contre 51% en 1989. Pour Le Secours catholique, « ce n’est pas un hasard ». L’association estime que cette précarité chez les femmes est liée aux inégalités salariales. En effet, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes et elles ont souvent un travail à temps partiel. Résultat, le montant de leur pension de retraite est plus faible.

Les femmes séniors et l’isolement

Le Secours catholique s'alarme de la surreprésentation des femmes séniors parmi les bénéficiaires. Des femmes de plus de 55 ans qui sont pour la majorité (89%) de nationalité française et qui vivent seules. Leur revenu médian est de 912 euros par mois mais elles bénéficient tout de même de situation plus stable en termes de logement, dans des communes rurales pour la plupart. Cependant, ces femmes séniors sont plus exposées aux problèmes de santé et font souvent face à l’isolement. « Je n’ai pas le droit à un logement social, je gagne trop, mais pas assez pour aller dans un autre logement, alors que mon logement n’est plus adapté car j’ai du mal à y rentrer avec mon déambulateur », explique l’une d’entre elles. Une autre explique que la solitude est ce qui pèse le plus au quotidien et qui « fait que nous ne pouvons pas compter sur grand monde quand il y a un souci ».

Les séparations, premières causes de l’isolement

Si les femmes séniors se retrouvent isolées c’est souvent dû à une séparation par le passé. Une séparation qui met à mal leurs finances puisque ce sont souvent les femmes qui prennent à charge les enfants. « Si les femmes font davantage appel au Secours Catholique, c’est aussi parce que, neuf fois sur dix, ce sont elles qui assument la charge des enfants quand les couples se séparent », explique Le Secours catholique dans son rapport. « Les ruptures conjugales, les traumatismes sont une des raisons majeures pour lesquelles des personnes se tournent vers les associations ». Effectivement, 22% des femmes seules et des mères isolées du Secours Catholique mentionnent une séparation, un abandon ou un divorce récent. Ces femmes souffrent souvent du manque de lien social et d’un manque de reconnaissance.