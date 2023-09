Inflation : les Français réduisent davantage leurs dépenses et adaptent leur consommation

De nombreux Français ont réduit leurs dépenses alimentaires, de loisirs et de vêtements. Illustration. (Tumisu / Pixabay)

Face à l’inflation, les Français adaptent leur dépense pour sauvegarder leur pouvoir d’achat. Un sondage Odoxa pour « France Bleu », publié mercredi 13 septembre 2023, montre que 87 % des Français font davantage attention à leurs dépenses par rapport à ces derniers mois. Ils sont également nombreux à avoir changé leurs habitudes de consommation.

Transports, vêtements, loisirs…

D’après le sondage, les sorties et les transports font partie des dépenses auxquelles ils renoncent le plus. 80 % des Français ont ainsi mis de côté leurs loisirs et 33 % ont réduit leur nombre de déplacements en voiture. Mais c’est sur les dépenses de biens de consommation courante que beaucoup de Français tentent d’économiser. 83 % d’entre eux ont, par exemple, renoncé à acheter des vêtements, soit une augmentation de 9 points par rapport à 2022.

Autres statistiques notables, 29 % des Français ont réduit leurs achats de produits domestiques et ménagers, soit une hausse de 12 points par rapport à l’an passé. Ils sont également 25 % à beaucoup moins dépenser dans les produits alimentaires. Cela se traduit notamment par une adaptation de leur alimentation. 74 % mangent ainsi moins de viandes ou de poissons et un tiers indique également manger moins de fruits et de légumes. Enfin, 68 % d’entre eux ne mangent plus entre les repas.

Les Français dépensent autrement

Désormais, les Français tentent d’optimiser leurs achats. En effet, plus de la moitié d’entre eux compare les prix au kilo des produits avant de les acheter, évite le gaspillage alimentaire et réduit sa consommation d’eau et d’électricité. L’étude montre également que ce sont surtout les ménages les plus modestes qui pratiquent ces petits gestes du quotidien pour économiser.

Toujours dans une optique de sauvegarde de leur pouvoir d’achat, les Français n’hésitent pas à changer leur mode de consommation et achètent de plus en plus de produits d’occasion pour plus d’un quart d’entre eux. 86 % envisagent même une renégociation de leurs contrats (téléphonie, assurance…), alors qu’ils n’étaient que 33 % à le faire.