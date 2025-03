Fissurée, enfoncée ou bosselée : comment réparer une porte intérieure cassée ?

Une porte endommagée n’est pas systématiquement à remplacer. Lorsque les dégâts sont modérés, des réparations sont possibles la plupart du temps. Suivez nos conseils pour restaurer facilement une porte intérieure.

Les portes intérieures sont des menuiseries qui contribuent à la décoration de nos maisons tout en délimitant les espaces de vie. Cependant, entre chocs, usure et variations de température, elles ne sont pas à l’abri de détériorations.

Réparer une porte en bois fissurée

Si la fissure est superficielle, l’utilisation de pâte à bois est parfaitement appropriée.

Munissez-vous également d’une éponge , de papier abrasif à grains fins et d’une spatule pour appliquer la pâte.

Procédez de la manière suivante :

Commencez par nettoyer la porte à l’aide d’une éponge humide pour enlever les poussières et les saletés. Puis, poncez légèrement la zone à traiter afin d’assurer une bonne adhérence de la pâte à bois. Appliquez ensuite la pâte avec la spatule en remplissant intégralement la fissure. Laissez sécher le temps indiqué sur l’emballage du produit. Poncez la surface de manière qu’elle soit uniforme. Peignez ensuite la partie réparée. Il est parfois nécessaire de repeindre l’intégralité de la porte si la couleur d’origine est trop difficile à retrouver.

Si la fissure est plus profonde, il peut être préférable de vous tourner vers un produit plus résistant, tel que du mastic époxy. Attention, certaines formules nécessitent un mélange à réaliser soi-même. Il existe cependant des dispositifs sous forme de seringue ou en cartouche, beaucoup plus pratiques à utiliser.

Restaurer une porte enfoncée

Lorsqu’une porte est enfoncée, c’est généralement le cadre qui subit les dommages. Si les dégâts sont trop importants, il vous faudra procéder à son remplacement. En revanche, en présence de simples fissures ou de morceaux de bois ébréchés, des réparations sont tout à fait envisageables. Pour cela, prévoyez une éponge, de la pâte à bois ou du mastic époxy, une spatule, un couteau à bois et un serre-joint.

Voici comment procéder :

Enlevez le mécanisme de verrouillage ou la gâche si la partie à traiter se trouve dans cette zone.

Nettoyez la surface avec une éponge humide.

Retirez le bois ébréché si nécessaire à l’aide d’un couteau à bois. Poncez légèrement la surface pour l’uniformiser.

Avec votre spatule, appliquez la pâte à bois ou le mastic époxy de manière à combler les fissures ou les ébréchures.

Positionnez votre serre-joint pour maintenir fermement la réparation.

Laissez sécher le temps indiqué sur l’emballage du produit.

Poncez la zone traitée avec du papier abrasif et repeignez-la.

Redonner sa forme à une porte bosselée

Les chocs, les variations de température ou même l’usure sont parfois à l’origine de bosses particulièrement disgracieuses. Celles-ci peuvent être comblées à l’aide de mastic époxy à condition que les déformations ne soient pas trop importantes. Éponge, spatule, papier à poncer et mastic époxy seront nécessaires.

Procédez de la sorte :