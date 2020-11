Finances personnelles : 3 raisons de créer un budget

(Crédits photo : Pexels - Breakingpic )

Même si la création d'un budget est un peu fastidieuse et si son suivi demande de la discipline et même une bonne dose de rigueur, tout personne souhaitant contrôler ses finances et réaliser ses objectifs financiers devrait créer un budget. Pourquoi cet outil est-il si précieux ?

Découvrez dans cet article trois bonnes raisons de se lancer dans la réalisation d'un budget, et de s'y tenir bien entendu !

Pour garder le contrôle

D'abord, créer un budget vous permettra de reprendre en main vos finances et de garder le contrôle sur vos dépenses. En premier lieu, vous devrez déterminer le montant et la nature de vos entrées d'argent sur un mois : salaire ou traitement, allocations et prestations sociales, revenus issus d'investissements, etc. Ensuite, vous devrez déterminer le montant de chaque poste de dépense pour un mois (loyer, prêts, électricité, eau, téléphone et internet, nourriture, essence, santé, vêtements, loisir, etc.). Enfin, vous devrez calculer la différence entre vos rentrées et sorties d'argent, celle-ci doit impérativement être positive au risque de s'engouffrer dans la spiral des crédits.

Ce qui est ici essentiel, c'est de bien repérer combien vous dépensez pour quoi. Vous saurez ainsi où va chaque sou, préalable indispensable à l'optimisation de ses finances. Ensuite, vous veillerez à procéder aux ajustements qui s'imposent, sachant que, en règle générale, 45 % des revenus doivent être consacrés aux dépenses fixes (loyer, impôt, crédit, téléphone et Internet, gaz et électricité, transport, assurance, etc.), 30 % à des dépenses variables (vêtements, santé, nourriture, etc.), 10 % aux loisirs (vacances, sorties, etc.) et 15 % à l'épargne. Car tout l'enjeu est bien là ! Définir combien mettre chaque mois au maximum sur un poste de dépense et déterminer avec précision quel montant on sera en mesure d'épargner chaque mois.

Pour vous aider à épargner

Créer un budget, c'est donc avant tout optimiser ses finances et trouver l'équilibre. Il permet de faire en sorte que tous les postes de dépenses soient pris en compte et qu'aucun ne soit sacrifié. Paradoxalement, créer un budget, c'est le meilleur moyen de ne se priver de rien et de pouvoir même s'octroyer des petits plaisirs sans culpabiliser (car prévus dans le budget) mais c'est aussi et surtout le moyen de vous aider à épargner chaque mois.

En effet, la création d'un budget permet de définir combien vous pouvez mettre de côté chaque mois. Vous pouvez donc dès le début du mois virer automatiquement cette somme sur un compte épargne prévu à cet effet. Le virement automatique en début de mois, quand vous avez été payé et que votre compte est encore bien fourni, est le moyen le plus sûr et le plus indolore de mettre des sous de côté. Le procédé sera en effet bien plus efficace que si vous mettiez de côté seulement à la fin du mois l'argent qu'il vous reste sur votre compte courant. Mais procéder à un virement automatique en début de mois nécessite de bien évaluer le montant que vous pouvez consacrer à l'épargne, d'où l'intérêt de réaliser un budget.

Sachez également qu'un budget pourra permettre à un particulier qui désire épargner plus de mettre davantage de sous de côté en revoyant à la baisse les sommes allouées aux différents postes de dépense. Attention, pour que ce budget soit viable dans la durée à ne pas trop vous serrer la ceinture non plus et à ne pas faire totalement l'impasse sur certaines catégories comme les sorties par exemple. Si cela est supportable un temps, cela devient intenable dans la durée.

Pour atteindre vos objectifs financiers

Enfin, la création d'un budget, parce qu'elle permet de reprendre en main ses finances et d'épargner, est aussi le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs financiers, quels qu'ils soient. Attention tout de même, le seul fait de créer un budget et de mettre des sous de côté ne vous permettra pas de financer les études de vos enfants, l'achat de votre résidence principale ou secondaire ou bien de vous constituer des revenus complémentaires pour votre retraite par exemple.

Il conviendra en effet impérativement de placer son épargne sur les supports les plus adaptés à l'objectif. Par exemple, pour financer les dépenses court terme tels que le financement des prochaines vacances, privilégiez des placements à capital garanti comme les livrets bancaires. En revanche, pour les objectifs financiers de long terme comme le financement de la retraite, vous aurez davantage à investir sur les marchés actions par exemple depuis un PEA, un compte-titres, ou bien les supports en unités de compte de votre contrat d'assurance-vie.